به گزارش خبرنگار مهر، آنچه صبح امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در واپسین روزهای سال جاری میلادی با نوسانات منفی محدود در بازارهای آسیایی آغاز شده بود، با شروع معاملات در نیمکره غربی تغییر فاز داد و به یک ریزش سنگین و کمسابقه مبدل شد. در حالی که امید میرفت بازار در محدودههای صبحگاهی کفسازی کند، آغاز به کار بورس نیویورک حکم تیر خلاص را برای قیمتها داشت و موجی سهمگین از فروش را روانه بازار کرد.
در ساعات ابتدایی و حین معاملات بازار لندن و آسیا، قیمت نقره با کاهشی کنترلشده در حوالی ۷۶ دلار و ۲۰ سنت نوسان میکرد و خریداران همچنان به حمایتهای تکنیکال امیدوار بودند. اما با به صدا درآمدن زنگ آغاز معاملات در والاستریت، سد خریداران در هم شکست.
فشار فروش سنگین در ساعت اول بازار آمریکا باعث شد نقره با ثبت ریزش بیش از ۹ درصدی (افتی فراتر از ۷ دلار در یک روز)، تمامی حمایتهای میانراهی را از دست داده و هماکنون در کانال ۷۲ دلار معامله شود.
سقوط آزاد ۱۶ دلاری از سقف تاریخی
شدت عرضه در بازار نیویورک به حدی بود که در لحظات اوج هیجان فروش، قیمت حتی تا نزدیکی مرز ۷۰ دلار نیز پایین کشیده شد. این نوسان شدید نشان میدهد که نقره تنها در فاصله بازگشایی بازار در روز جمعه (با سقف ۸۶ دلار) تا عصر امروز دوشنبه، سقوطی خیرهکننده و ۱۶ دلاری را تجربه کرده است؛ اتفاقی که میتوان آن را «تخلیه حباب پایان سال» نامید.
نمودار زیر تغییرات قیمت نقره را در بازه زمانی ۵ دقیقه برای معاملات ۲ روز اخیر نشان میدهد.
چرا ورق برگشت؟
به نظر میرسد معاملهگران آمریکایی با رویکردی تهاجمتری نسبت به همتایان آسیایی خود، به استقبال اخبار سیاسی رفتهاند و سعی دارند با خیالی راحت به تعطیلات پایان سال میلادی بروند. «پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین» و «سودگیری تریدرها در آخرین روزهای کاری سال ۲۰۲۵»، دو عاملی بودند که با بازگشایی بازار آمریکا، شتاب ریزش را دوچندان کردند و نقره را از اوج قلهها به پایین کشیدند.
نظر شما