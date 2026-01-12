افت محسوس قیمت در بازار ارزهای دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت بیتکوین که در معاملات ۲ هفته گذشته به ۹۵ هزار دلار نزدیک شده بود در روز جاری با معاملاتی پرنوسان همراه شد و با ثبت سقف و کف روزانه ۹۲۳۸۱ و ۹۰۰۷۴ دلاری اکنون در قیمت ۹۰۷۰۰ دلار در حال معامله است. نمودار زیر بخشی تغییرات روزانه قیمت بیتکوین بر حسب دلار است.

اتریوم نیز با افت بیش از ۱۹ دلاری ۰.۶۲ درصد پایین‌تر از معاملات روز گذشته و در قیمت ۳۰۹۸.۵ دلار در حال معامله است. نمودار زیر بخشی تغییرات روزانه قیمت اتریوم بر حسب دلار است.

جدول زیر بهای مهم‌ترین ارزهای دیجیتال را در معاملات امروز نشان می‌دهد.