سیلی بازار طلا به خریداران هیجانی؛ ریزش قیمت سکه ۲۰ میلیون تومانی شد

به گزارش خبرنگار مهر بازار طلا و سکه تهران امروز شاهد یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های تاریخی خود بود؛ رویدادی که با تغییر جهت ناگهانی متغیرهای سیاسی در عرصه بین‌الملل و فروکش کردن التهابات ارزی در داخل کشور رقم خورد. همزمانی «پیشرفت غیرمنتظره مذاکرات صلح اوکراین» و «سقوط دلار تهران»، پناهگاه امن سرمایه‌گذاران را ویران کرد و تابلوهای صرافی‌ها را سراسر قرمزپوش کرد.

سقوط آزاد طلای ۱۸ عیار از قله ۱۶ میلیونی

در بازار طلای آب‌شده و گرمی، فروشندگان دست بالا را داشتند و قیمت‌ها با شتابی کم‌سابقه کاهش یافت. طلای ۱۸ عیار که در معاملات هیجانی روز گذشته حتی سقف ۱۶ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان را لمس کرده بود، امروز با ریزشی سنگین مواجه شد و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از ارزش خود را نسبت به نرخ‌های بازگشایی از دست داد.

بر این اساس، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در لحظه تنظیم این گزارش به رقم ۱۴،۴۰۳،۹۰۰ تومان (۱۴،۴۰۳.۹ ریال جدید) رسید که بیانگر ریزشی ۹.۸ درصدی نسبت به روز گذشته است. این فلز زرد در ساعات اوج نوسان حتی تا کف ۱۴،۳۲۳،۱۰۰ تومان نیز عقب نشسته بود. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با پیروی از همین روند نزولی و ثبت ریزشی مشابه، بر روی نرخ ۱۹،۲۰۵،۱۰۰ تومان (۱۹،۲۰۵.۱ ریال جدید) آرام گرفت که نشان‌دهنده کاهش ۱ میلیون و ۸۸۱ هزار تومانی در هر گرم است.

نقره با ریزش جهانی هم‌مسیر شد

بازار نقره نیز از ترکش‌های اخبار صلح در امان نماند. با سقوط انس جهانی نقره از ۸۶ دلار به زیر ۷۱ دلار، قیمت‌ها در بازار داخلی با افت شدید مواجه شدند. هر گرم نقره ۹۹۹ با کاهشی فراتر از ۸.۴ درصد، به قیمت ۴۱۸،۶۶۰ تومان (۴۱۸.۶۶ ریال جدید) معامله شد. این فلز سفید صنعتی و زینتی، افتی معادل ۳۵ هزار و ۲۲۰ تومان را در هر گرم تجربه کرد که نشان‌دهنده همبستگی شدید آن با نوسانات بازارهای جهانی در روز جاری است.

سکه تمام ۱۵ میلیون تومان ارزان شد

سنگین‌ترین وزنه ریزشی امروز اما در بازار سکه به ثبت رسید؛ جایی که سکه امامی با ریزشی دور از انتظار و دو رقمی، خریداران روزهای گذشته را نقره‌داغ کرد. در حالی که روز گذشته معامله‌گران شاهد لمس قیمت ۱۶۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برای سکه امامی بودند، امروز تابلوها اعدادی بسیار پایین‌تر را به نمایش گذاشتند.

سکه امامی با ثبت بیشترین میزان ریزش در میان انواع مسکوکات (بیش از ۱۰ درصد کاهش)، با افت خیره‌کننده ۱۵ میلیون و ۳۰ هزار تومانی، به نرخ ۱۵۰،۱۳۰،۰۰۰ تومان (۱۵۰،۱۳۰ ریال جدید) سقوط کرد.

سایر قطعات سکه نیز از این طوفان نزولی در امان نماندند:

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) با ۷.۳۱ درصد کاهش، به قیمت ۱۴۶،۸۴۰،۰۰۰ تومان (۱۴۶،۸۴۰ ریال جدید) رسید و افتی حدود ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان را ثبت کرد.

نیم سکه نیز با از دست دادن کانال‌های بالا، به قیمت ۸۴،۰۸۰،۰۰۰ تومان (۸۴،۰۸۰ ریال جدید) معامله شد که نشان از ریزش ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی دارد.

ربع سکه با افتی ۷.۱۵ درصدی و کاهش ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تومانی، بر روی عدد ۴۹،۹۶۰،۰۰۰ تومان (۴۹،۹۶۰ ریال جدید) ایستاد.

سکه گرمی که کمترین نوسان را در این بازار طوفانی داشت، با ۱.۳۵ درصد کاهش و افت ۳۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۲۲،۲۳۰،۰۰۰ تومان (۲۲،۲۳۰ ریال جدید) داد و ستد شد.

ریزش قیمت‌های در بازار طلای داخلی در حالی است که اونس جهانی طلا که تا قله ۴۵۵۰ دلاری صعود کرده بود، در واکنشی هیجانی بیش از ۴.۶ درصد (معادل ۲۰۶ دلار) سقوط کرد و به کانال ۴۳۲۵ دلار عقب‌نشینی کرد، بازار داخلی نیز بلافاصله واکنش نشان داد. نقره جهانی نیز ریزشی سنگین را تجربه کرد و از سقف ۸۶ دلاری به زیر ۷۱ دلار تنزل یافت. هم‌راستا با این شوک خارجی، دلار تهران که روز گذشته تا سقف ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان پیشروی کرده بود، با افتی محسوس به کانال ۱۳۷ هزار تومان بازگشت تا فشار فروش در بازار طلا و سکه به اوج خود برسد.