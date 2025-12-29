ریزش ۱۰ میلیون تومانی سکه تمام نسبت به سقف قیمتی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه ایران در معاملات امروز، دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴، تحت تأثیر همزمان اصلاح سنگین قیمت جهانی طلا و نقره و عقبنشینی دلار آزاد از سقفهای دیروز، وارد فاز کاهشی شد.
در بازار ارز، دلار آزاد که در معاملات روز گذشته با جهش هیجانی تا سطح ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان صعود کرده بود، امروز با عقبگرد از این قله، در محدوده ۱۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. این کاهش بیش از ۳ هزار تومانی دلار، یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمتهای داخلی طلا و سکه بود.
در بازارهای جهانی نیز، اونس طلا با سقوط حدود ۷۰ دلاری از رکورد تاریخی ۴۵۵۰ دلار عقب نشست و به محدوده ۴۴۷۰ دلار رسید؛ افتی که در نتیجه سودگیری معاملهگران و افزایش خوشبینی نسبت به مذاکرات صلح اوکراین رقم خورد. همزمان، نقره جهانی نیز با ریزش بیش از ۴ درصدی از قله ۸۶ دلاری فاصله گرفت و به حوالی ۷۶ دلار عقب نشست. برآیند این تحولات، فضای بازار داخلی را از هیجان صعودی خالی کرد و قیمتها را وارد مسیر اصلاح کرد.
بازار طلا؛ فاصله یکمیلیونی از سقف دیروز
در بازار طلا، قیمتها امروز با افت قابلتوجهی همراه شدند و بخش مهمی از رشدهای هیجانی روز گذشته را پس دادند. طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۵۶۷ هزار تومانی (معادل افت ۳.۷۲ درصدی) در سطح ۱۵,۲۴۸,۴۰۰ تومان معامله شد که برابر با ۱۵,۲۴۸ ریال جدید است.
این در حالی است که طلای ۱۸ عیار در معاملات روز گذشته تا سقف ۱۶ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان نیز پیش رفته بود؛ به این معنا که قیمت امروز حدود ۹۰۰ هزار تومان پایینتر از اوج دیروز قرار دارد. نوسان قیمت طلای ۱۸ عیار امروز در بازه ۱۵,۲۲۳,۵۰۰ تومان تا ۱۵,۸۱۴,۴۰۰ تومان ثبت شد که نشاندهنده تخلیه تدریجی تقاضای هیجانی است.
طلای ۲۴ عیار نیز مسیر مشابهی را طی کرد و با افت ۷۵۵ هزار تومانی معادل ۳.۷۲ درصد، به ۲۰,۳۳۱,۰۰۰ تومان رسید که ۲۰,۳۳۱ ریال جدید محاسبه میشود. کمترین قیمت امروز ۲۰,۲۹۷,۷۰۰ تومان و بیشترین نرخ ۲۱,۰۸۵,۷۰۰ تومان بود؛ در حالی که دیروز قیمتها در سطوح بالاتری تثبیت شده بودند.
مقایسه قیمتهای امروز با دیروز بهروشنی نشان میدهد که بخش بزرگی از معاملات روز گذشته، نه بر پایه تحلیل، بلکه ناشی از ترس جا ماندن از بازار شکل گرفته بود.
بازار نقره؛ اصلاح آرامتر پس از ریزش جهانی
در بازار نقره، کاهش قیمتها با شیب ملایمتری نسبت به طلا اتفاق افتاد. گرم نقره ۹۹۹ امروز با افت ۲۰۰۰ تومانی (معادل کاهش ۰.۴۱ درصدی) در سطح ۴۵۲,۰۲۰ تومان معامله شد که معادل ۴۵۲ ریال جدید است. دامنه نوسان قیمت نقره در بازار داخلی از ۴۴۰,۴۹۰ تومان تا ۴۶۸,۵۴۰ تومان بود.
این افت در ادامه همان اصلاحی است که در بازار جهانی نقره و پس از سقوط از قله ۸۶ دلاری آغاز شد. با این حال، ماندگاری قیمت نقره در سطوح بالای ۷۰ دلار در بازار جهانی همچنان نشان میدهد که ریسک قیمتی این فلز در میانمدت پابرجاست.
بازار سکه؛ عقبنشینی تند ۱۰ میلیون تومانی سکه امامی از قله ۱۶۹ میلیونی
در بازار سکه، کاهش قیمتها پرشتابتر از طلا دنبال شد و سکه امامی بیشترین فشار فروش را تجربه کرد. سکه امامی امروز با افت سنگین ۵ میلیون تومانی (معادل کاهش ۳.۱۳ درصدی) به ۱۶۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان رسید که ۱۶۰,۱۴۰ ریال جدید است.
این در حالی است که سکه امامی روز گذشته تا سطح ۱۶۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان نیز پیش رفته بود؛ بنابراین قیمت امروز حدود ۹.۵ میلیون تومان پایینتر از سقف دیروز قرار دارد. دامنه نوسان امروز سکه امامی بین ۱۶۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ثبت شد.
سکه بهار آزادی نیز با افت ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی (کاهش ۲.۲۶ درصدی) در سطح ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد که ۱۵۴,۱۰۰ ریال جدید است. در سایر قطعات:
- نیمسکه با کاهش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۸۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان رسید (۸۶,۷۲۰ ریال جدید)
- ربعسکه با افت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در سطح ۵۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت (۵۲,۰۶۰ ریال جدید)
- سکه گرمی نیز به ۲۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان رسید (۲۲,۳۳۰ ریال جدید)
اصلاح مقطعی، اما ورود کوتاهمدت پرریسک
مجموع تحولات بازار امروز نشان میدهد که افت قیمتها بیش از آنکه ناشی از تحلیل یا تغییر بنیادین باشد، نتیجه تخلیه هیجانات، اصلاح پس از جهشهای سریع و عقبنشینی دلار و اونس است.
اگرچه چشمانداز بلندمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی میشود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاحهای فعلی مقطعی هستند، اما قیمتهای کنونی در کوتاهمدت ارزنده تلقی نمیشوند.
به باور فعالان حرفهای بازار، بخش بزرگی از خریدهای اخیر، حاصل رفتارهای هیجانی و ترس جا ماندن از بازار بوده و نه تصمیمگیری تحلیلی؛ موضوعی که میتواند سبب شود این خریدها در نهایت سود پایداری برای خریداران به همراه نداشته باشد. در چنین فضایی، مسیر آتی بازار بههیچوجه قابل پیشبینی دقیق نیست و نوسانات همچنان میتواند ادامهدار باشد.
نظر شما