قیمت فلزات گرانبها امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز برابر با چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، هر انس طلا با ۰.۲۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴,۳۴۱.۴۵ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای کاهش آن به مقدار ۱۰.۲۸ دلار است.

همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۴.۰۱ درصد کاهش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است؛ در حالی که در یک ماه گذشته، با ۳.۴۵ درصد افزایش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر برآورد می‌شود، هر انس طلا با ۱۲.۵۷ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۴۸۴.۹۸ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۲۹.۲۸ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۶۵.۴۱ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مبلغ ۱,۷۱۶.۸۹ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۵.۴۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۷۲.۳۵۱ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده کاهش آن به مقدار ۳.۹۱۹۵ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۷۶.۶۶۲۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۷۱.۵۰۷ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۲۴.۲۲ درصد افزایش همراه بوده در حالی که در ۳ ماه اخیر ۵۴.۰۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۱۵۰.۲۳ درصد افزایش یافته که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۴۳.۴۳۸ دلار است.

در ادامه می‌توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده کنید.

قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه‌ای: ۲,۰۳۲.۱ دلار

بیشترین: ۲,۲۳۷.۴ دلار

کمترین: ۲,۰۰۸.۸ دلار

تغییر روزانه: ۵۳.۵۵ دلار

تغییر هفتگی: ۱۰.۵۹ درصد کاهش

تغییر ماهانه: ۲۲.۹۴ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۲۷.۲۸ درصد افزایش

تغییر ۶ ماهه: ۴۰.۷۸ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۲۳.۲ درصد افزایش



قیمت انس پالادیوم