به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده در این پیام با ابراز اندوه از حادثه تلخ سیلاب گفت: فقدان عزیزان از دست‌رفته را به خانواده‌های داغدار، بستگان آنان و تمامی مردم فهیم خوزستان، به‌ویژه مردم شریف این شهرستان‌ها تسلیت عرض می‌کنم و برای بازماندگان صبر جزیل و برای درگذشتگان علو درجات و رحمت واسعه الهی را مسئلت دارم.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع بحران افزود: فرمانداران شهرستان‌های ایذه، باغملک و هفتکل موظف هستند با بسیج کلیه امکانات و هماهنگی حداکثری، روند امدادرسانی را با سرعت و دقت مدیریت و تسریع کنند. همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری مکلف است با همکاری نهادهای امدادی و خدماتی از جمله هلال‌احمر، علوم پزشکی، اورژانس و آتش‌نشانی، خدمات پزشکی، اسکان اضطراری و پشتیبانی لازم را به آسیب‌دیدگان ارائه و نسبت به ارزیابی فوری خسارات اقدام کند.

موالی‌زاده بیان کرد: مطمئن هستم با همدلی، ایثار و تلاش بی‌وقفه همکاران در بدنه خدمات‌رسان استان و همراهی صمیمانه مردم، این آزمون سخت نیز پشت سر گذاشته خواهد شد. وی در پایان از خداوند متعال شفای عاجل برای مجروحان و آرامش برای مردم منطقه را خواستار شد.