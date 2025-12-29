به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ابو بکر ضاهر عثمان، نماینده سومالی در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: ما قاطعانه با هرگونه به رسمیت شناخته شدن یکجانبه سومالیلند مخالفت میکنیم.
وی افزود: اقدام (رژیم) اسرائیل را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و مغایر با حقوق بینالملل میدانیم.
نماینده سومالی همچنین تأکید کرد: این اقدام اسرائیل صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید کرده و موجب بیثباتی در شاخ آفریقا و دریای سرخ میشود.
نماینده سومالی اعلام کرد: از همه کشورهای عضو میخواهیم موضعی یکپارچه در برابر اقدام غیرقانونی اسرائیل بگیرند.
همچنین نماینده انگلیس تأکید کرد که این کشور استقلال سومالیلند را به رسمیت نمیشناسد و هرگونه تغییر در وضعیت این منطقه باید بر اساس توافقهای متقابل با دولت موگادیشو انجام شود.
نماینده آمریکا نیز درباره بهرسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، با حمایت از رژیم صهیونیستی ادعا کرد: تل آویو حق دارد روابط دیپلماتیک خود را به شکلی که صلاح میداند برقرار کند.
در همین باره، آفریقای جنوبی اعلام کرد: به رسمیت شناختن «سومالیلند» بهعنوان «کشوری مستقل» از سوی اسرائیل، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی و تهدیدی مستقیم برای صلح در منطقه شاخ آفریقا است.
همچنین وزارت امور خارجه سوئد تأکید کرد: سوئد بر اصول یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی پایبند است.
نماینده اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد نماینده اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد نیز گفت: بهرسمیت شناختن «سومالیلند» از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل را که در حمایت از تلاشهای جداییطلبانه از کشور عربی سومالی صورت گرفته، رد و محکوم میکنیم.
وی افزود: بهرسمیت شناختن «سومالیلند» از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل نقض حقوق بینالملل است، امنیت و صلح را تهدید میکند و تعدی به حقوق یک کشور عربی است.
نماینده اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد بر موضع خود مبنی بر اینکه سومالیلند بخشی جداییناپذیر از کشور سومالی است، تأکید کرد.
وی گفت: از جامعه جهانی میخواهیم اقدامات اسرائیل برای تهدید امنیت و کشتیرانی در منطقه شاخ آفریقا را متوقف کند.
نماینده اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد افزود: ما مخالفت خود را با هر اقدامی برای استفاده از سومالیلند بهعنوان سکویی برای تهدید امنیت دیگر کشورها را اعلام میکنیم.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که مواضع منطقهای و جهانی علیه هرگونه تعرض به وحدت سومالی رو به افزایش است و کارشناسان درباره پیامدهای خطرناک اقدامات رژیم صهیونیستی در شاخ آفریقا هشدار دادهاند؛ پیامدهایی که میتواند ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن را تحت تأثیر قرار دهد.
