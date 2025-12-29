  1. بین الملل
واکنش انصارالله یمن به اقدام تجاوزکانه تل آویو علیه سومالی

انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم اشغالگر یک اقدام تجاوزکارانه در قبال وحدت سومالی و تهدیدی برای امنیت منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم اشغالگر یک اقدام تجاوزکارانه در قبال وحدت سومالی و تهدیدی برای امنیت منطقه است.

در این بیانیه آمده است: این یک اقدام غیرقانونی از سوی یک رژیم غیرقانونی است که حق به رسمیت شناختن هیچ کشوری را ندارد. این اقدام رژیم اشغالگر ایجاب می‌کند که کشورهای عربی و اسلامی به مسؤولیت‌های خود درباره امنیت جمعی و منطقه‌ای عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: ما بر اهمیت افزایش تلاش‌های کشورها و ملت‌ها برای ناکام گذاشتن این اقدام رژیم اشغالگر و حمایت از ملت سومالی تاکید داریم.

دفتر سیاسی انصارالله یمن بیان کرد: هشدار می‌دهیم که سکوت در قبال چیزی که ملت سومالی در معرض آن قرار گرفته‌ است می‌تواند به تجاوزگری رژیم اشغالگر دامن بزند.

