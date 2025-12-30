به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن شیخ محمود» رئیس‌جمهور سومالی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که منطقه خودخوانده سومالی‌لند طی سه دهه گذشته خواستار به‌رسمیت شناخته‌شدن از سوی کشورهای مختلف بوده، اما تاکنون به این هدف دست نیافته است.

وی تاکید کرد که دولت سومالی در تلاش است وحدت کشور را از طریق راهکارهای مسالمت‌آمیز محقق کند.

رئیس‌جمهور سومالی در ادامه با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی‌لند، گفت: ما انتظار چنین اقدامی را نداشتیم و این تصمیم را مداخله‌ای بی‌دلیل در امور داخلی سومالی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه جامعه جهانی به‌طور گسترده با تصمیم اسرائیل برای به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند مخالفت و آن را رد کرده است، اظهار داشت: این تصمیم اسرائیل در زمانی اتخاذ شد که ما در آستانه خروج از مشکلات طولانی بودیم.

وی گفت: اسرائیل قصد دارد فلسطینی‌ها را به سومالی لند منتقل کرده و کنترل مسیرهای آبی استراتژیک را در دست گیرد.

رئیس‌جمهور سومالی تاکید کرد که نزدیک شدن اسرائیل به سومالی لند هیچ دلیل صلح‌آمیز ندارد. اسرائیل پیش‌تر در سومالی لند حضور داشته و به رسمیت شناختن سومالی لند تداوم اقدامات پنهانی گذشته است.

حسن شیخ محمود گفت که سومالی لند پیش‌تر با اسکان فلسطینی‌ها، ساخت پایگاه اسرائیلی و پیوستن به توافقات ابراهیم موافقت کرده بود.

وی افزود: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً گفته بود که کشورش با به رسمیت شناختن سومالی لند از سوی اسرائیل مخالفت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور سومالی با بیان اینکه ما دو دهه است که با گروه «الشباب» می‌جنگیم گفت: گروه الشباب گروهی تروریستی و وابسته به القاعده است.

گفتنی است که روز جمعه گذشته رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

وی گفت: این توافق پس از یک سال گفت‌وگو حاصل شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، او را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.

