تظاهرات مردم سومالی در مخالفت با اقدام اسرائیل در خصوص «سومالی لند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هزاران شهروند سومالی، روز سهشنبه، در خیابانهای موگادیشو پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند تا اعتراض خود را نسبت به به رسمیت شناختن رسمی «سومالیلند» توسط اسرائیل اعلام کنند.
معترضان در ورزشگاهی در پایتخت، پرچمهای سومالی و فلسطین را برافراشتند و با سر دادن شعارهایی علیه تصمیم اسرائیل، بر وحدت ملت سومالی تأکید کردند.
یکی از معترضان با اشاره به مردم «سومالیلند» گفت: «به دروغهای مجرمی که دستانش به خون آغشته است باور نکنید؛ او مردم فلسطین را به قتل رسانده است».
این اعتراضها نشاندهنده واکنش گسترده مردمی و نارضایتی شدید نسبت به اقدام اسرائیل است و پیشبینی میشود تنشها در منطقه شاخ آفریقا ادامه یابد.
گفتنی است که روز جمعه گذشته رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
وی گفت: این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالیلند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
جامعه جهانی بهطور گسترده با تصمیم اسرائیل برای بهرسمیت شناختن سومالیلند مخالفت و آن را رد کرده است.
