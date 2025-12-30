به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دینا گیلموتدینووا» مشاور ارشد نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی‌لند با حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت جمهوری فدرال سومالی در تضاد است.

وی افزود: ما عمیقاً نگران تصمیم سیاسی اسرائیل برای به رسمیت شناختن حاکمیت سومالی‌لند هستیم. این اقدام ناقض حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت جمهوری فدرال سومالی است.

این دیپلمات روس گفت: ما واکنش کاملاً موجه دولت سومالی، رهبری اتحادیه آفریقا، کشورهای منطقه و کشورهای عرب و مسلمان را نسبت به این اقدام درک می‌کنیم.

گیلموتدینووا درباره پیامدهای احتمالی اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی‌لند، از جمله امکان تشدید تنش‌ها در شاخ آفریقا و فراتر از آن، ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: مسکو خواستار حل‌وفصل اختلافات داخلی سومالی از طریق گفت‌وگوی ملی فراگیر و به دور از هرگونه مداخله خارجی است.

مشاور ارشد نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد افزود: تصمیم‌هایی از این دست، مانند تصمیم کابینه اسرائیل، تلاش‌های موگادیشو و شرکایش برای مقابله با تروریست‌های گروه الشباب را با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر در ۲۶ دسامبر اعلام کرده بود که تل آویو جدایی‌طلبان سومالی‌لند را به عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسد. سومالی‌لند که در شمال‌غرب سومالی و در ساحل دریای سرخ واقع شده است، در سال ۱۹۹۱ به‌طور یکجانبه اعلام استقلال کرد، اما تاکنون از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.