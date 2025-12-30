تاخیر ۷ تا ۱۰ ساله در تشخیص یک بیماری زنانه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین کنگره کشوری و سومین کنگره بینالمللی جراحیهای کمتهاجمی زنان و اندومتریوز، روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴، در سالن اجتماعات مرکز درمان ناباروری ابنسینا برگزار شد.
محمدرضا صادقی رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابنسینا، گفت: سالانه پژوهشگاه ابنسینا میزبان کنگره جراحیهای کمتهاجمی در حوزه زنان و ناباروری است.
رئیس کنگره افزود: پیچیدگی و تخصص مورد نیاز برای درمان عارضه اندومتریوز، نشان از توجه به سلامت زنان و درمان ناباروری دارد.
صادقی گفت: هدف کنگره این است که اطلاعرسانی از پیشرفتها در این حوزه در داخل و خارج از کشور صورت بگیرد و تازهترین دستاوردها در جهان، مورد استفاده همکاران در داخل کشور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اندومتریوز مختل کننده زندگی بانوان است که درمان این عارضه میتواند در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان و ارتقای سلامت مادران، مثمرثمر باشد.
صادقی اظهار داشت: منابع مالی طرح جوانی جمعیت به صورت مستقیم در اختیار مراکز درمان ناباروری قرار نمیگیرد. در حالی که بارها پیشنهاد داده ایم که بخشی از اعتبار این طرح به شکل مستقیم به مرکز درمان ناباروری داده شود که هزینههای درمان زوجین نابارور کاهش یابد.
وی افزود: متأسفانه بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کم لطفی میکنند و همین مسئله باعث اختلال در روند خدمت به مردم و بیماران میشود.
رؤیا پادمهر دبیر علمی کنگره نیز گفت: برگزاری این کنگره نتیجه زحمات اساتیدی است که سالهای سال در حوزه درمان ناباروری تلاش کردهاند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابنسینا افزود: از هر ۱۰ خانم، یک نفر مبتلا به اندومتریوز است و متأسفانه تشخیص بیماری دیر اتفاق میافتد. البته وضعیت ایران در تشخیص این عارضه، پیشرو است.
پادمهر گفت: شیوع اندومتریوز با شدت زیادی در دنیا و کشور ما مشاهده میشود که از آلایندههای هوا، میتوان به عنوان یکی از علل ناباروری نام برد.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از بیماران اندومتریوز از سراسر دنیا، برای درمان به کشور ما و مرکز درمان ناباروری ابنسینا می آیند.
پادمهر اظهار داشت: اندومتریوز چند ارگان بدن را درگیر میکند و از همین رو، تشخیص درست این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است.
دبیر علمی کنگره تاکید کرد: کلینیک اندومتریوز مرکز درمان ناباروری ابنسینا، ۲۵ هزار مراجعه کننده داشته که نشان میدهد این مرکز از قطبهای پیشرو در زمینه درمان این بیماری است.
پادمهر ادامه داد: استفاده از رباتها برای جراحی و درمان اندومتریوز، از جایگاه مهمی برخوردار است که متأسفانه ما به دلیل تحریمها، نمیتوانیم از این روش در داخل کشور استفاده کنیم.
وی افزود: ببماران اندومتریوز، حدود ۷ تا ۱۰ سال دیر تشخیص داده میشوند که در کنگره پیش رو، به دنبال ارائه راهکارهایی برای تشخیص سریعتر این بیماری هستیم.
پادمهر در پاسخ به این سوال که تأخیر در تشخیص اندومتریوز تا چه اندازه بر میزان ناباروری زنان تأثیرگذار است، گفت: خط اول درمان بیماری، ماماها هستند که باید آگاه شوند و باعث شود این تأخیر در تشخیص بیماری، کوتاه شود.
وی با اشاره به علائم اندومتریوز، گفت: خانمها از ۱۵ تا ۴۵ سالگی به بیماری اندومتریوز مبتلا شوند.
پادمهر افزود: دردهای دوران قاعدگی که شدت میگیرد، میتواند از علامت اندومتریوز باشد. دردهای شکمی و دردهای ایام نزدیکی بانوان، میتواند از علائم اندومتریوز باشد.
دبیر علمی کنگره، از اندومتریوز به عنوان یک بیماری موذی در خانمها نام برد و گفت: ژنتیک هم در بروز این بیماری تأثیر دارد، اما هنوز علت دقیق اندومتریوز مشخص نشده است.
وی افزود: بیماری اندومتریوز وابسته به عوامل ژنتیکی، محیطی و…، شناخته شده است.
دبیر علمی کنگره ادامه داد: در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مراجعان به دلیل نازایی، متوجه اندومتریوز است.
فرهاد یغمایی مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا گفت: بیش از دو دهه است که مرکز ابنسینا در راستای درمان ناباروری و خدمت به زوجین نابارور تلاش میکند.
این متخصص عفونی افزود: اندومتریوز به عنوان یک بیماری شایع در زنان، باید مورد توجه قرار بگیرد.
یغمایی گفت: مرکز ابنسینا به عنوان یکی از سه قطب درمان ناباروری در کشور، این توان را دارد که در مرزهای دانش حرکت کند.
وی ادامه داد: به دلیل ذات هزار چهره بیماری اندومتریوز، نیاز به آموزش داریم.
یغمایی در خصوص هزینه تشخیص و درمان اندومتریوز، گفت: نمیشود عددی مشخصی را اعلام کرد، چون روند تشخیص و درمان برای بیماران متفاوت است.
نظر شما