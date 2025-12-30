  1. استانها
  2. خوزستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۸

پیکر آیت‌الله شفیعی رهسپار خانه ابدی شد

پیکر آیت‌الله شفیعی رهسپار خانه ابدی شد

اهواز - پیکر آیت‌الله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم اهواز صبح امروز سه‌شنبه برای خاکسپاری در حرم علی بن مهزیار اهوازی تشییع شد.

کد خبر 6706921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها