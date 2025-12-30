https://mehrnews.com/x3b2pX ۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۸ کد خبر 6706921 استانها خوزستان استانها خوزستان ۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۸ پیکر آیتالله شفیعی رهسپار خانه ابدی شد اهواز - پیکر آیتالله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم اهواز صبح امروز سهشنبه برای خاکسپاری در حرم علی بن مهزیار اهوازی تشییع شد. کد خبر 6706921 کپی شد مطالب مرتبط پیکر آیتالله شیخ علی کرمی در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد پیکر مادر سردار شهید هاشمی در اهواز تشییع شد مردم اهواز در راستای حمایت از جبهه مقاومت تجمع میکنند برچسبها سیدعلی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان مراسم تشییع
