به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: تلاش آمریکا و برخی همراهان منطقهای آن برای طرح پیشنویسی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، نشاندهنده تلاش جدیدی برای جابهجایی صورتمسئله است: تبدیل پیامدهای یک تجاوز نظامی و محاصره غیرقانونی به پروندهای علیه کشوری که هدف تهدید، فشار و حمله قرار گرفته است.
غریب آبادی در این پیام آورده است: «آزادی کشتیرانی» یک اصل حقوقی محترم است؛ اما نمیتوان آن را گزینشی، سیاسی و جدا از منشور ملل متحد تفسیر کرد. هیچ ابتکاری درباره امنیت دریایی در این منطقه نمیتواند همزمان از توسل به زور، محاصره دریایی، تهدید مستمر و نقش مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در تولید بحران چشمپوشی کند و مدعی بیطرفی یا اعتبار حقوقی باشد.
به نوشته وی، مسئله اصلی، عبور کشتیها در خلأ نیست؛ مسئله این است که برخی دولتها میکوشند آثار اقدامات غیرقانونی خود را به زبان «نظم بینالمللی» بازنویسی کنند. چنین رویکردی نه به کاهش تنش کمک میکند، نه به امنیت دریایی، و نه به اعتبار سازوکارهای چندجانبه.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: هر متنی که بخواهد وضعیت تنگه هرمز را بدون اشاره به تجاوز، محاصره، تهدید به زور و حقوق مشروع ایران در دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود صورتبندی کند، از ابتدا ناقص، جانبدارانه، سیاسی و محکوم به شکست خواهد بود.
