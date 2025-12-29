یزد میزبان دومین جشنواره «نارین دخت»

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی در سفر به استان یزد با حضور در جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان، بر «برگزاری منظم کارگروه استانی با حضور اعضای حقوقی با رویکرد پاسخگویی بر مبنای قانون ساماندهی مد و لباس» تأکید کرد.

وی با اشاره به «ظرفیت‌های خوب استان یزد در تولید صنعتی و دانشگاه»، افزود: یزد با داشتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل می‌تواند یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه مد و لباس باشد.

گرجی در ادامه به لزوم «تفویض اختیار امور به بخش خصوصی» اشاره کرد و از ضرورت صدور مجوز برای «رویدادهای مد و لباس استان بر پایه محصولات ایرانی-اسلامی» سخن گفت.

حجت‌الاسلام عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، در سخنانی «برگزاری دو جلسه در سال جاری، اعطای ۲۲ نشان شیما، صدور بیش از ۵۰ کارت عضویت و ثبت ۱۳ مؤسسه تک‌منظوره در استان یزد» را از دستاوردهای این کارگروه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه «انجمن کارگروه یک‌سال است که تشکیل شده و تاکنون ۴ دوره آموزشی نیز برگزار کرده»، از برگزاری جشنواره پارچه یزد در این استان به عنوان شهر تولید نساجی خبر داد.

دانشی تصریح کرد: در صورت پیوند و قرابت بین تولیدکنندگان پارچه و لباس با بازار، همراه با نمادهای ملی و استانی، می‌توان اثرگذاری خوبی داشت.

وی گفت: دوست داریم بالاترین ظرفیت حوزه مد و لباس را داشته باشیم و در این حوزه، محور شرق کشور باشیم.

در این جلسه همچنین میرجلیلی، از فعالان حوزه مد و لباس استان، خواستار فعال شدن دبیرخانه کارگروه و هماهنگی بیشتر با مؤسسات شد.

بنابراین گزارش، دومین جشنواره استانی مد و لباس «نارین‌دخت» ۱۴ تا ۱۶ دی‌ماه در استان یزد برگزار می‌شود.