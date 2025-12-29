جایگاه سوم استان یزد در طرح بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خواجه رضایی، شب دوشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: اولویت اصلی مجموعه استان، جلوگیری از نارضایتیهای مردمی است، هرچند که در مواردی تأخیر در پرداخت آوردههای متقاضیان، عامل اصلی گلایه شهروندان بوده است.
وی افزود: رویکرد استان، پیشبرد پروژهها با تکیه بر آوردههای مردمی و تکمیل نهایی با تسهیلات بانکی بوده تا فشار بازپرداخت اقساط بر متقاضیان به تعویق بیفتد.
وی همچنین در مورد تأخیرهای پیمانکاری که منجر به تأخیر در تحویل واحدهایی مانند دانه سا و شهید محمدخانی شده است، ادامه داد: این موارد به دقت بررسی شده و در صورت غیرمجاز بودن تأخیر، جرایم مطابق قرارداد از پیمانکاران کسر خواهد شد. تلاش مستمر بر جلوگیری از توقف پروژهها به دلیل افزایش روزافزون هزینهها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: در حوزه نهضت ملی مسکن، تاکنون چهار هزار هکتار زمین شناسایی شده و در این راستا ۳۲۷ جلسه کمیته آمادهسازی برگزار شده است. آمار ثبتنامکنندگان به ۱۶۲ هزار نفر رسیده که از این تعداد، ۱۲۰ هزار نفر تأیید اولیه شدهاند. نکته قابل توجه این است که تنها ۵۰ هزار نفر به دلیل دارا بودن شرط سکونت پنج ساله، موفق به کسب تأیید نهایی شدهاند.
خواجه رضایی افزود: ۲۴ درصد از این گروه تأیید نهایی شده، غیربومی هستند و همچنین ۷۰ هزار نفر غیربومی نیز در بخش اجاره مسکن تأثیرگذارند. از ۵۰ هزار واجد شرایط نهایی، ساخت مسکن بیش از ۳۶ هزار نفر پس از واریز اولیه آغاز شده است.
وی گفت: در دهه فجر امسال برنامههای مهمی برای تحویل واحدها در نظر گرفته شده است، از جمله تکمیل ۷۶۸ واحد، همچنین هزار و ۱۸۰ واحد به صورت تدریجی انجام و تحویل زمین برای ۳ و ۶۰۰ واحد دیگر برنامهریزی شده است. همچنین، در مدیریت طرحها تلاش میشود افرادی که آورده بیشتری دارند، در بلوکهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر مستقر شوند تا فرصت بیشتری برای تأمین آورده برای سایر متقاضیان فراهم آید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: در بخش جوانی جمعیت، از ۲۲ هزار و ۲۵۱ ثبتنام کننده بودند، که بیش از ۱۵ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدهاند و تاکنون به حدود ۱۰ هزار نفر از آنها زمین تخصیص یافته است.
خواجه رضایی مهمترین چالش جاری در استان را تأمین زیرساختهای پروژهها دانست و خواستار همافزایی تمامی دستگاهها برای تحقق رضایتمندی مردم طبق وظایف مشخص شده در قانون جهش تولید شد.
وی به موفقیتهای استان یزد در طرح بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: عملکرد نوسازی در این استان با تحقق ۷ هزار و ۳۹ واحد از برنامهریزی ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی، به پیشرفت ۸۹ درصدی دست یافته و رتبه برتر کشور را پس از تهران و قم کسب کرده است.
وی گفت: همچنین، در اجرای تعهدات سال اول برنامه هفتم توسعه نوسازی هزار و ۲۰۰ واحد، استان یزد با نوسازی هزار و ۴۰۵ واحد، تحقق ۱۱۷ درصدی را به ثبت رسانده است.
