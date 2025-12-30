حسینی بوشهری: خطای برخی مدیران نباید به پای اصل نظام اسلامی نوشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در مدرسه فیضیه قم اشاره به آیات قرآن کریم اظهار داشت: خداوند متعال در مسیر حرکت امت‌ها، آزمایش‌هایی قرار می‌دهد تا مجاهدان و صابران از دیگران متمایز شوند و این سنت الهی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه قم همواره در متن این آزمون‌ها حضور داشته است، افزود: از روزهایی که طلاب در مدرسه فیضیه مورد هجمه قرار گرفتند و حوادث تلخی رقم خورد تا مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب، همواره کسانی که پای کار انقلاب ایستادند و هزینه دادند، شناخته شدند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به گستره میدان‌های تقابل با دشمن تصریح کرد: امروز جبهه‌های مختلفی از جمله جبهه نظامی، اقتصادی و فرهنگی علیه ملت ایران گشوده شده و در هر یک از این میدان‌ها، کسانی که با تمام توان وارد عمل می‌شوند، مجاهدان واقعی انقلاب‌اند و در مقابل، افرادی نیز هستند که با سوءاستفاده از شرایط و ایجاد اختلال، در مسیر خواست دشمن حرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب تلاش دارند ناکامی‌های خود را در میدان‌های مختلف، با تحریک برخی افراد و کشاندن آنان به خیابان‌ها جبران کنند، اما ملت ایران و نیروهای مؤمن و انقلابی، مجاهدان و صابران واقعی را به‌خوبی می‌شناسند و فریب این طراحی‌ها را نخواهند خورد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به جایگاه ایمان و صبر در حرکت انقلابی ملت ایران گفت: کسانی که در سخت‌ترین شرایط ایستادگی می‌کنند، از باور عمیق برخوردارند و چشم‌انتظار تحقق وعده الهی و ظهور حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج) هستند و همین روحیه است که انقلاب اسلامی را در برابر توطئه‌ها بیمه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه گفتارها و موضع‌گیری‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: سخنانی که در جامعه رد و بدل می‌شود، سنجیده می‌شود تا مشخص شود کدام مواضع در مسیر اسلام، قرآن، مکتب اهل بیت (ع)، انقلاب اسلامی و بیعت با امام و رهبری است و کدام سخنان در مسیر انحرافی قرار دارد که دشمن به آن دامن می‌زند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حوادث سال‌های گذشته بیان کرد: آیات الهی به‌روشنی نشان می‌دهد کسانی که در دل خود مرض دارند، نمی‌توانند حقیقت درونی خود را پنهان کنند و در بزنگاه‌ها چهره واقعی آنان آشکار می‌شود؛ همان‌گونه که در وقایع پیش از حماسه نهم دی، هم فتنه‌گران و هم مجاهدان شناخته شدند.

وی ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها از آن حوادث، امروز نیز مردم در قم و سراسر کشور گرد هم آمده‌اند و با اعلام وفاداری دوباره به آرمان‌های انقلاب، تأکید می‌کنند که همان‌گونه که در گذشته به ندای رهبران دینی و انقلابی لبیک گفتند، امروز نیز بر بیعت خود با ولایت فقیه پایبند هستند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با مرور تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از پیش از پیروزی انقلاب، تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از بازگشت امام خمینی (ره) به کشور صورت گرفت، اما ایشان با شجاعت و توکل بر خدا، در کنار مردم ایستادند و همین حضور تاریخی، مسیر انقلاب را رقم زد.

وی با اشاره به توطئه‌های پس از پیروزی انقلاب افزود: دشمنان تلاش کردند با نفوذ و جاسازی عناصر منحرف، مسیر انقلاب را تغییر دهند، اما به مرور زمان، چهره واقعی این افراد آشکار شد و ملت ایران در بزنگاه‌ها، راه خود را از آنان جدا کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جنگ تحمیلی تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های معاصر بود که ملت ایران با ایستادگی مثال‌زدنی و با رهبری امام و سپس رهبر معظم انقلاب، از آن سربلند بیرون آمد و این تجربه تاریخی، سرمایه‌ای بزرگ برای انقلاب اسلامی شد.

وی در ادامه با تجلیل از مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه زعامت، با تدبیر حکیمانه، انقلاب و کشور را از بحران‌های پیچیده عبور داده‌اند و ساده‌زیستی، حضور در کنار رزمندگان و ارتباط مستقیم با مردم، از ویژگی‌های بارز ایشان بوده است.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به تأثیرگذاری جهانی رهبر انقلاب اظهار داشت: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه بسیاری از سیاستمداران و فرماندهان نظامی جهان، سخنان و مواضع رهبر انقلاب را با دقت دنبال و تحلیل می‌کنند و از آن برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود بهره می‌برند.

وی با تأکید بر هوشیاری ملت ایران گفت: مردم ایران بارها با حضور به‌موقع خود، از جمله در حماسه نهم دی، نشان داده‌اند که در دفاع از انقلاب، ارزش‌ها و ولایت، لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند و این روحیه، مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر دشمنان است.

ضعف عملکرد برخی مسئولان نباید به پای اصل نظام اسلامی نوشته شود

حسینی بوشهری در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت تفکیک میان اصل نظام اسلامی و عملکرد برخی مسئولان اظهار داشت: نظام اسلامی ریشه‌دار و ماندگار است، اما ممکن است در مقاطعی برخی افراد در مسئولیت‌های خود دچار خطا، ضعف تدبیر یا تصمیمات نادرست شوند که این امر می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود.

وی با تأکید بر حق مردم در بیان انتقادات افزود: گلایه‌ها و مطالبات بحق باید صریح و شفاف مطرح شود، اما نباید اجازه داد دشمن از این نارضایتی‌ها سوءاستفاده کند و اصل نظام، انقلاب و کشور را هدف قرار دهد؛ چرا که در بسیاری از موارد، دیر متوجه می‌شویم که اعتراض بحق به ابزاری در دست جریان‌های معاند تبدیل شده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به رفتار دوگانه رسانه‌ها و دولت‌های غربی تصریح کرد: در برخی کشورها مانند فرانسه، تجمعات و اعتراضات به‌عنوان نماد آزادی معرفی می‌شود، اما همین کشورها در قبال ملت ایران، رویکردی کاملاً متفاوت دارند و با سانسور و سیاست‌های نانوشته، تلاش می‌کنند وحدت ملی و اقتدار کشور را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی زمانی که نتوانستند از مسیر تقابل مستقیم و ایدئولوژیک به اهداف خود برسند، در مقاطع مختلف تلاش کردند اصل کشور و هویت ملی را نشانه بگیرند؛ موضوعی که در حوادث و جنگ‌های اخیر نیز به‌روشنی نمایان شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن گفت: نسل جوان باید بداند که دشمن هم‌زمان اعتقادات دینی و هویت ملی ایرانیان را هدف قرار داده است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر خواندن سرود «ای ایران» در مقطعی خاص، دقیقاً از همین منظر بود تا روشن شود که ملت ایران، هم ایرانی است، هم اسلامی، هم انقلابی و هم منتظر ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج).

تجربه فتنه سال ۱۳۸۸ باید به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای امروز و آینده مورد استفاده قرار گیرد

وی با اشاره به مسئولیت‌های مختلف در قبال حفظ انقلاب افزود: روحانیت، مسئولان و آحاد مردم هر یک وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند و تجربه فتنه سال ۱۳۸۸ باید به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای امروز و آینده مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که دشمنان همچنان در پی طراحی فتنه‌های جدید هستند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر تجربه‌های گذشته به‌درستی تحلیل و به کار گرفته شود، هر جا دشمن چراغی روشن کند، همان چراغ می‌تواند مسیر روشنگری و بصیرت را برای ملت ایران نمایان سازد و در این مسیر، روحانیت وظیفه جهاد تبیین را بر عهده دارد تا چهره واقعی دشمنانی که در لباس دوست ظاهر می‌شوند، برای مردم آشکار شود.

وی تأکید کرد: ملت ایران باید بداند سخنانی که بوی دلسوزی ندارد و در ظاهر خیرخواهانه مطرح می‌شود، در بسیاری موارد با هدف تضعیف بنیاد نظام اسلامی و هویت ملی کشور بیان می‌شود و در برابر چنین جریان‌هایی ایستادگی، یک وظیفه همگانی است.

آیت‌الله حسینی بوشهری خطاب به مسئولان کشور گفت: مدیران و تصمیم‌گیران باید با دقت بنگرند چه افرادی در اطراف آنان قرار دارند و آیا این افراد در میدان خدمت به مردم و انقلاب فعالیت می‌کنند یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از مسئولان افزود: حمایت از مسئولان باید هوشمندانه باشد؛ حمایتی که به بهبود عملکرد، افزایش رضایت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام منجر شود تا دل رهبر انقلاب نیز از کارنامه مسئولان خشنود باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تأکید بر استمرار مسیر مقاومت ملت ایران تصریح کرد: با هوشیاری، وحدت و تکیه بر تجربه‌های گذشته، ملت ایران در برابر توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد و این مسیر، به فضل الهی تا تحقق وعده‌های بزرگ الهی ادامه خواهد داشت.