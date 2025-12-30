حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش حیاتی ماهواره‌ها در پایش منابع آبی و پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از کاربردهای جدی صنعت فضایی و تصاویر ماهواره‌ای، پایش منابع آبی است. این پایش به ویژه در رابطه با ذخایر آب، برف و بارندگی اهمیت زیادی دارد. این فرآیند معمولاً در مناطق بالادست حوزه‌های آبریز انجام می‌شود، به طوری که در این مناطق ذخیره آب قرار می‌گیرد و تصاویر ماهواره‌ای برای تخمین و پایش حجم برف و منابع آبی استفاده می‌شود.

وی افزود: با توجه به این داده‌ها، می‌توان پیش‌بینی‌هایی برای سال‌های آینده انجام داد و وضعیت منابع آبی در مناطق مختلف را تحلیل کرد. هرچند که اکنون به دلیل فصل بارش‌ها هنوز زود است که نتایج قطعی ارائه دهیم، اما این پایش‌ها به صورت مرتب انجام می‌شود.

سالاریه تصریح کرد: مجموعه‌های متولی در این حوزه، مانند سازمان‌های مدیریت آب و توانیر، از این تصاویر ماهواره‌ای برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. این نهادها تیم‌های قوی در زمینه داده‌های ماهواره‌ای دارند و شرکت‌های متعددی در کشور نیز در این زمینه فعالیت دارند.

رئیس سازمان فضایی ایران، همچنین به همکاری این سازمان با سازمان هواشناسی کشور اشاره کرد و گفت: سازمان هواشناسی یکی از نهادهای تخصصی در زمینه پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها است و تصاویر ماهواره‌ای یکی از ورودی‌های اصلی آن به شمار می‌روند. طبق تفاهم‌نامه‌ای که با این سازمان داریم، ما تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ماهواره‌های هواشناسی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. همچنین ایستگاه‌های دریافت تصاویر را در اختیار سازمان هواشناسی قرار داده‌ایم تا این سازمان بتواند با استفاده از این داده‌ها، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از وضعیت بارش‌ها و منابع آبی انجام دهد.

سالاریه در پایان گفت: این همکاری مستمر بین سازمان فضایی ایران و سازمان هواشناسی، نقش مهمی در پایش منابع آبی و پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها در آینده خواهد داشت.