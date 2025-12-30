  1. استانها
صادقی پور: راه ارتباطی ۱۷۵۸ روستای آذربایجان غربی بازگشایی شد

ارومیه - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از بازگشایی راه ارتباطی یک هزار و ۷۵۸ روستای استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی پور در این زمینه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته و در پی بارش برف و بروز کولاک به دفعات، راه ارتباطی ۱۷۵۸ روستا به جهت حجم بالای بارش‌ها مستمرا با مسدودی روبرو می‌شد که در حال حاضر با تلاش شبانه‌روزی راهداران به طور کامل باز بوده و مابقی نیز در حال بازگشایی است.

وی با اشاره به حجم عملیات برف روبی انجام شده در محورهای روستایی استان در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در این مدت، در مجموع ۲ هزار و ۳۵۰ کیلومتر برف روبی در راه‌های روستایی استان انجام شد.

صادقی پور با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری خاطرنشان کرد: مردم عزیز مدنظر داشته باشند همواره راه‌های اصلی اولویت راهداران در بازگشایی و برف روبی محورهای ارتباطی بوده و پس از اطمینان از عدم‌وجود مشکل برای راه‌های اصلی نسبت به برف روبی راه‌های روستایی اقدام می‌شود، همچنین در زمان کولاک محدوده عملیات برای کلیه نیروهای خدماتی به پایین‌ترین سطح می‌رسد اما هرگز کار راهداری متوقف نمی‌شود.

