ماجدی: دنبال کاهش لیگ های فوتبال استان تهران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال استان تهران، میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال در توضیحات تازه خود پیرامون شکل جدید برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر پایه استان تهران گفت: ما به جز فرمت مدنظرمان، تا سال ۱۴۰۶ نمیتوانیم هیچ کاری انجام دهیم. به دنبال این هستیم که دو رده لیگ داشته باشیم، اما لیگی که در آن هم بچهها تمرین کنند و آموزش ببینند و هم مسابقه بدهند.
وی درباره فرمت برگزاری لیگهای برتر پایه و تقسیم تیمها در نیم فصل دوم به دو گروه تصریح میکند: ما زمین نداریم، داور به تعداد کافی نداریم، در سرما آلودگی هوا و در گرما هم میزان دما اجازه برگزاری بازیها را نمیدهد. یعنی از نظر زمانی هم دچار کمبود هستیم. تنها کاری که انجام دادیم این بود که ۳۰ هفته مسابقه در سال ۱۴۰۳ را در سال ۱۴۰۴ به ۲۲ هفته رساندیم؛ یعنی تعداد بازیها را کاهش دادیم.
او ادامه میدهد: یک مثال برای شما بزنم؛ فصل قبل تیم سایپا در رده امیدها قهرمان شد، اما تیم ته جدول کلاً ۴ امتیاز گرفت. وقتی لیگ را دو دسته میکنیم، تیم اول با ضعیفترین تیمی که بازی میکند، تیم هشتم است و با قویترین تیمی که بازی میکند، تیم دوم؛ یعنی یک قدرت در بالای جدول شکل میگیرد. در پایین جدول هم تیمها بی انگیزه نیستند و برای بقا میجنگند. از هشت تیم بالای جدول هم تیمی سقوط نمیکند. این موضوع باعث میشود تیمهای پایین جدول انگیزه داشته باشند و برای بقا بجنگند.
رئیس هیأت فوتبال استان تهران درباره دیگر تحولاتی که در برگزاری مسابقات فوتبال پایه استان تهران ایجاد کرده گفت: ما امسال یک جایزه نقدی هم برای همه تیمها در نظر گرفتیم. لیگ ما با یک جام به پایان میرسد، اما گفتیم تیمهای اول و دوم جدول بالا با تیمهای اول و دوم جدول پایین با هم بازی کنند و یک جام هم آنجا بدهیم. این فرمت برای ما خوب است، چون میخواهیم تعداد بازیها را کمتر کنیم.
ماجدی میافزاید: مخالف خرید و فروش تیمها هستم، اما ما وارث این شرایط هستیم. حرف من این است که ظرفیت استان تهران این است که دو لیگ داشته باشد؛ لیگ برتر و لیگ دسته اول. بقیه تیمها باید در حوزهها بازی کنند. امسال طرح ما ۲۲ تیمی بود، سال آینده لیگ برتر ما ۱۸ تیمی میشود. ما میخواهیم در سال ۲۰۲۶ لیگ را به ۲۴ تیم برسانیم. این فقط لیگ برتر ماست. با این کار تعداد بازیها کمتر میشود. ما باید چند وجهی نگاه کنیم؛ هم تعداد تیمها کاهش پیدا میکند و هم خرید و فروش از بین میرود.
وی در پایان تصریح میکند: تمام خواهش من از مربیان، باشگاهها و والدین این است که اجازه بدهند بچهها در تمرین آموزش ببینند. ما به بچهها آموزش نمیدهیم. تمام زندگی فوتبال تهران شده “نتیجه”. همه درگیریها بین والدین، داورها و مربیان فقط برای نتیجه است. اگر بازیها را ببینید، بعضی تیمها به قدری زیبا بازی میکنند که حتی در لیگ برتر هم نمیبینید، اما بعضی بازیها فقط شده “بکش زیرش”!
