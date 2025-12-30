به گزارش خبرنگار مهر علیرضا باباخانی با اشاره به راهپیمایی باشکوه یوم‌الله نهم دی اظهار کرد: تجلی بصیرت و تجدید میثاق با ولایت در نطنز مراسم راهپیمایی یوم‌الله نهم دی، روز آزمون بصیرت و وفاداری به ولایت، با حضور پرشور و حماسی مردم مؤمن و ولایتمدار شهر اولیاءالله نطنز و همراهی جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم با تجمع و حرکت مردم از یادمان شهدای گمنام آغاز و با شور انقلابی و شعارهای وحدت‌آفرین ادامه یافت و هم‌اکنون برنامه‌های آن در حسینیه ارشاد علیاء نطنز در حال برگزاری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان خاطرنشان کرد: نطنزحضور گسترده اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای روشن از بصیرت، هوشیاری و پایبندی مردم نطنز به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: در مراسم یوم‌الله نهم دی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مظاهری مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به‌عنوان سخنران، با تبیین فتنه ۸۸ و بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب، به بررسی فتنه‌های پس از آن پرداخت و بر همبستگی ملت ایران در ولایتمداری و بصیرت تأکید کرد.

باباخانی یادآور شد: مهم‌ترین پیام حماسه ماندگار نهم دی تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و تمرکز شعارهای مردم در حمایت از ولایت و تنوع اقشار مردمی حامی ولایت فقیه بود.

وی ادامه داد، مردم نشان دادند همچنان به این نظام و انقلاب وفادارند و همچنان بر سر آرمان‌ها و ارزش‌های خویش ایستاده‌اند و هنگامی که احساس کنند حادثه‌ای نظام و کشور را تهدید می‌کند همه در یک جبهه قرار می‌گیرند و به مقابله با آن تهدید می‌پردازند.