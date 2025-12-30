پخش «پرونده باز» به زودی از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «پرونده باز»، در ۵ قسمت به کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی محسن یزدی در مرکز هنری رسانهای نهضت و با مشارکت شبکه افق سیما تهیه شده است. این مستند که به بازخوانی پرونده ارتباط و مذاکره ایران با آمریکا پرداخته و روند این تعاملات را از زمان ملی شدن صنعت نفت تا مذاکرات برجام و تحولات پس از آن بررسی میکند، با اتمام مراحل پایانی پس تولید، آماده نمایش در رسانه ملی شده است.
هر قسمت از این مستند به بررسی روند مذاکره در دولتهای مختلف از محمد مصدق تا رؤسای جمهور پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.
«پرونده باز» تلاش دارد که فراز و فرود یکی از مهمترین پروندههای سیاسی تاریخ معاصر ایران را برای مخاطبان به تصویر بکشد و به زودی از رسانه ملی پخش خواهد شد.
سایر عوامل این مستند عبارتند از نویسندگان: محسن یزدی، داوود مرادیان، گوینده: نوید نوروزی، تدوین: طاها آجرلو، آرش مسیحا، آرشیو: هدی موسوی، مشاور رسانهای: محمد شاهی و مدیر روابط عمومی: مینا دهقان.
