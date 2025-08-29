به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دوازدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «کافه مستند» همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت محمدعلی رجایی دومین رئیس جمهور ایران، با موضوع پرونده انفجار دفتر نخست وزیری امروز جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

بدین ترتیب، در ابتدای برنامه مستند «تارکد-رد خون» به کارگردانی محمدصالح نیکنام که در شبکه مستند و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است، پخش می‌شود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور محمدصالح نیکنام کارگردان اثر و محمد رحمانی پژوهشگر تاریخ معاصر برپا می‌شود.

در بخش بعدی برنامه نرگس مهراجی از اخبار مستند در هفت روز اخیر می‌گوید و پس از آن مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی به عنوان «ژانرهای سینمای رزاق کریمی» پیش چشم مخاطبان و علاقه‌مندان به مستند قرار می‌گیرد.

فصل اول برنامه «کافه مستند» سال ۱۴۰۲ در ۵۲ قسمت روی آنتن شبکه افق رفت که با استقبال مخاطبان همراه شد و هم‌اکنون فصل دوم آن با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.