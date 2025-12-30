به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت شکلگیری حرکت عمومی در جامعه گفت: حرکت عمومی به معنای مشارکت فعال، آگاهانه و هدفمند همه آحاد مردم در فرآیند فرهنگسازی و تمدنسازی است و امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر حماسهی نهم دی را حرکت عمومی تأثیرگذار و خردمندانهی امت انقلابی ایران اسلامی و نتیجهی تبعیت از رهنمونهای مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه حرکت عمومی یک اقدام مقطعی یا فعالیت پراکنده نیست، اظهار داشت: جامعه قیامکننده، جامعهای است که نسبت به مسائل پیرامونی خود میاندیشد، نظارت میکند، تصمیم میگیرد و در زمان مناسب وارد عمل میشود؛ این همان مطالبهای است که رهبر معظم انقلاب از جامعه اسلامی دارند.
حجتالاسلام قادری با اشاره به آسیبهای موجود در فعالیتهای فرهنگی افزود: امروز بسیاری از اقدامات فرهنگی به صورت جزیرهای و جدا از هم انجام میشود و مسجد، هیئت، مدرسه، گروههای جهادی و نهادهای فرهنگی فاقد هماهنگی و هدف مشترک هستند؛ در حالی که تحقق حرکت عمومی نیازمند همافزایی و جهتگیری واحد است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: برداشتهای گزینشی از بیانات رهبر انقلاب باعث شده هر مجموعهای تنها بر ابزار یا حوزه خاص خود تمرکز کند، در حالی که اصل مطالبه، ورود همه آحاد جامعه به میدان فرهنگ و ایفای نقش بهعنوان سربازان فرهنگی است.
حجتالاسلام قادری با تأکید بر نقش جوانان در تحقق حرکت عمومی گفت: بیانگیزگی، گسست هویتی و کاهش کنشگری اجتماعی از چالشهای جدی نسل جوان است و اگر این نسل بدون هدایت و انگیزهسازی رها شود، جامعه با آسیبهای عمیق فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار تحقق حرکت عمومی، ایجاد جبهههای منسجم فرهنگی و پیوند دادن آنها در قالب یک شبکه هماهنگ است تا با تنوع ابزارها و وحدت هدف، نهضت فرهنگی واقعی شکل گیرد و جامعهای کنشگر، اثرگذار و آماده برای تمدن نوین اسلامی ساخته شود.
