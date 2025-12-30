چهل و چهارمین شخصیت مانا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین شماره از مجموعه پژوهشی شخصیتهای مانا با نام میرزا حسین کسمایی منتشر شد. این مجموعه باهدف ارائه الگوهای موفق به زندگی شخصیتهای نیکنامی میپردازد که در عرصه، دانش، فرهنگ سیاست و اجتماع در ایران معاصر زیسته و درگذشتهاند. این مجموعه که برای عموم مخاطبان بهویژه جوانان و دانشگاهیان تهیه شده برایند احساس ضرورتی است که در پهنه ارائه آثار دقیق و مستند از زندگانی افراد تأثیرگذار پدیدآمده است.
میرزا حسین کسمایی (متولد ۱۲۴۴- درگذشت ۱۲۹۹) شاعر، روزنامهنگار، نویسنده و نقاش گیلانی و مشروطهخواه فعال در جنبش مشروطهخواهی گیلان (۲۰-۱۹۱۵) به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی بود. او از اعضای هیئت منتخب مجلس عالی در روز فتح تهران بود. وی در سال ۱۲۹۹ درگذشت. او در هنگام مرگ ۵۴ سال داشت.
وی در سالهای عزلت و انزوای سیاسی به سرودن شعر میپرداخت و اشعاری از او به گویش گیلکی باقی است. کسمایی در تاریخ ادبی گیلان مقام والایی دارد و از پیشروان شعر گیلکی است.
این کتاب به قلم سید بابک روح الامینی و در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
