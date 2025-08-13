انتشار کتابی درباره باستانی پاریزی در صدمین سال تولدش توسط سوره مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «محمدابراهیم باستانی پاریزی» به قلم سمانه بایرامی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.
کتاب «محمدابراهیم باستانی پاریزی»، چهلویکمین اثر از مجموعه پژوهشی «شخصیتهای مانا» است. این مجموعه با هدف ارائه الگوهای موفق، به زندگی شخصیتهای نیکنامی میپردازد که در عرصه دانش، فرهنگ، سیاست و اجتماع در ایران معاصر زیسته و درگذشتهاند.
این مجموعه که برای عموم مخاطبان بهویژه جوانان و دانشگاهیان تهیه شده، نتیجه احساس ضرورتی است که نسبت به ارائه آثار دقیق و مستند از زندگانی افراد تأثیرگذار پدید آمده است.
کتاب «محمدابراهیم باستانی پاریزی» نوشته سمانه بایرامی در ۶ فصل با عناوین «از پاریز تا آخرین سفر»، «باستانی پاریزی از نگاه دیگران»، «نگاهی به اندیشههای باستانی پاریزی»، «بررسی سبک تاریخنگاری باستانی پاریزی»، «بررسی و نقد آثار باستانی پاریزی» و «نگاهی به اشعار باستانی پاریزی» تهیه و تألیف شده است.
محمدابراهیم باستانی پاریزی، متولد سال ۱۳۰۴ در پاریزِ سیرجان است. او از چهرههای ماندگار عرصه تاریخنگاری ایران بود که با پیوند دادن تاریخ به هنر، سبکی خاص و متفاوت را بنیان نهاد. باستانی، تاریخنگاری را با شعر، داستان، طنز، ضربالمثل و … درآمیخت و «قهوه تلخ تاریخ» را با شکر کلام خود شیرین کرد. در کتابهای باستانی پاریزی، نشانی از متون سنگین و سرد تاریخی نیست. کلام ادبی و شیرین او موجب اقبال مردم به آثارش شد و به همین دلیل او را «تاریخنگار مردمی» لقب دادهاند.
بخشی از متن این کتاب:
«باستانی پاریزی بیتکلف بود و همواره بر اصالت کرمانی و ایرانی خود تأکید بسیار داشت؛ کمتر از کراوات و وسایل زینتی مانند عصاهای خاص و… استفاده میکرد؛ عصایی که همیشه به دست میگرفت از چوب درختان کرمان ساخته شده بود. یکی از دوستان در مورد عصای او پرسیده بود و باستانی با آرامش همیشگی پاسخ داده بود: این عصای پیری نیست، بلکه آن را از چوب درختان سر بهفلک کشیده پاریز برایم ساختهاند، تا راهنمای من در زندگی باشد و از یاد نبرم که فرزند کدام سرزمینم.»
انتشارات سوره مهر، کتاب «محمدابراهیم باستانی پاریزی» به قلم سمانه بایرامی را در ۱۸۰ صفحه و بهای ۲۰۰ هزار تومان منتشر کرده است.
