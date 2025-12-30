به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست رویدادهای شغلی دانش بنیان و فناورانه اظهار کرد: تمرکز کمیته امداد از ارائه کمک‌های مالی صرف به سمت ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و توانمندسازی دانش‌بنیان تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد مسیر سنتی را به توانمندسازی تبدیل می‌کند، افزود: ما موظفیم مانند پدری که زمینه پیشرفت همه فرزندان را فراهم می‌کند، بستر رشد را برای شما فراهم کنیم. فرصت‌سازی هنر ماست، اما بهره‌برداری از آن هنر شماست.

وی با اشاره به دستاوردهای رویدادهای توانمندسازی افزود: اکنون این امر مشهود است بسیاری از شرکت‌کنندگان این برنامه‌ها جذب بازار کار شده یا با تشکیل تیم‌های استارت‌آپی رتبه‌های برتر استانی کسب کرده‌اند.»

عبادی تحول اساسی در مدل حمایتی کمیته امداد را یادآور شد و گفت: «پیش از این تمرکز بر ارائه وام بود، اما امروز به دنبال ایجاد عملیات مولد و پایدار هستیم. حتی در حوزه دامداری روستایی نیز با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان مسیر ارتقا را دنبال می‌کنیم.»

وی با تأکید بر رویکرد خانوادگی در حمایت‌ها تاکید کرد: تمام توانمندی‌های مورد نیاز در خانواده بزرگ کمیته امداد وجود دارد و ما مکلفیم زمینه رشد این استعدادها را فراهم کنیم.