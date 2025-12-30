به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس جمعیت هلال احمر و استاندارهای خوزستان و هرمزگان در تماس‌های تلفنی دستور تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب دیده از سیل را صادر کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های ملی و استانی، خواستار تسریع در عملیات امدادرسانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و تأمین فوری نیازهای ضروری مردم در مناطق حادثه‌دیده خوزستان و هرمزگان شد و بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حوادث جوی اخیر، دستور داد رسیدگی به وضعیت مصدومان و حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان با اولویت و حساسیت ویژه دنبال شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم ارائه گزارش‌های مستمر از روند امدادرسانی و اقدامات انجام‌شده تأکید کرد تا تصمیمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

دکتر عارف همچنین مسئولیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط را در کاهش آلام مردم مناطق آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به وضعیت عادی یادآور شد و بر تداوم پیگیری‌ها تا رفع کامل مشکلات تأکید کرد.

استاندارن این دو استان و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از روند امدادرسانی در مناطق آسیب دیده به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.