عارف: اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در حال گذار به سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در سال آینده چه در بخش ارز و چه کالا هستیم، تصریح کرد: سمت و سوی دولت در این گذار مشخص است اما باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و لزوم تأمین کالاهای موردنیاز مردم، ادامه داد: بر اساس گزارش‌های اخیر، برخی کالاها از قفسه‌های فروشگاه‌ها در حال جمع شدن است که باید با سازوکار مشخصی با این مسأله مقابله کرد.

وی تصریح کرد: در دولت بحث و بررسی درباره چگونگی حمایت از معیشت مردم دنبال می‌شود و دولت معتقد است اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد.

وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند، گران فروشی رخ می‌دهد

عارف تأکید کرد: چندین قلم کالایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد همچنان باید با قیمت قبلی توزیع شود، همچنین تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت باشد. باید راهکارهای ثبات قیمت کالاها و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها دنبال شود، زیرا وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند، سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی رخ می‌دهد که باید با آن مقابله کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: راهبرد اصلی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه، فروپاشی اقتصادی کشورمان است بنابراین ما نباید نسبت به این راهبرد دشمن غفلت کنیم.

عارف در پایان تاکید کرد: برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم تا حد امکان نباید برق و گاز صنایع قطع شود.

در این جلسه گزارشی از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی ارائه و مقرر شد سازوکار تأمین این کالاها تا اول اردیبهشت سال آینده و الزامات تخمین و تأمین ارز موردنیاز توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شود.

همچنین با توجه به گزارشی از روند تغییرات میانگین کالاهای منتخب کشور و نوسانات قیمت لبنیات، مصوب شد برای مدیریت بازار اعمال هرگونه محدودیت بر صادرات شیرخشک و کره با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.