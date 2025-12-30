توزیع ۳۸۸ میلیارد تومان کالابرگ الکترونیکی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، وحید انتظاری بعدازظهر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: یکی از مهمترین افتخارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی است که امسال پنجمین مرحله آن بدون کوچکترین مشکل، شکایت یا اختلال در فرآیند توزیع در استان قزوین اجرا شد.
وی افزود: با توجه به صرفهجوییهای انجامشده در برخی حوزهها از جمله قیمت بنزین، امیدواریم در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ برای دهکهای یک تا سه از ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد و این روند حمایتی برای دهکهای پایین در مراحل بعدی نیز تقویت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین با اشاره به نظام دهکبندی خانوارها تصریح کرد: اطلاعات دهکهای یک تا ۱۰ در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ثبت شده و یارانهها بر همین اساس پرداخت میشود. در حال حاضر یارانه کالابرگ برای دهکهای یک تا سه به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار تا هفت به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.
انتظاری با ارائه آماری از مشمولان طرح کالابرگ در استان گفت: ۳۴۱ هزار خانوار شامل دهکهای یک تا هفت در استان قزوین تحت پوشش این طرح هستند که جمعیتی بالغ بر ۹۴۸ هزار و ۹۰۱ نفر را شامل میشود. همچنین در دهک هشتم، ۹۳ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۲۷۷ هزار نفر وجود دارد.
وی ارزش اعتبار کالابرگ در هر مرحله را حدود ۳۸۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح از طریق نزدیک به ۲ هزار و ۹۰۰ فروشگاه عامل توزیع در استان و با همکاری شرکت واسط اجرا میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین همچنین به اجرای طرحهای حمایتی در حوزه جمعیت و امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: طرح «یاس» ویژه حمایت از مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲۴ ماه در دهکهای یک تا سه در استان در حال اجراست. همچنین حمایت از کودکان زیر ۵۹ ماه دارای سوءتغذیه با تأیید دانشگاه علوم پزشکی انجام میشود.
وی افزود: در آذرماه امسال، برای دهکهای یک تا سه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار و پنج مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در قالب حمایتهای تغذیهای واریز شده است. همچنین ۴۶۱ کودک مبتلا به سوءتغذیه در استان شناسایی شدهاند که برای دهکهای یک تا پنج مبلغ یک میلیون تومان و برای دهکهای شش و هفت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
انتظاری در پایان با تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد فروشگاههای عامل خاطرنشان کرد: در سه ماه اخیر بیش از ۳۰۰ فروشگاه مورد بازرسی قرار گرفت و در صورت مشاهده تخلف فاحش، فروشگاه متخلف از چرخه توزیع کالابرگ حذف میشود.
