حماسه ۹ دی برگرفته از آگاهی ملت ایران بود

خبرگزاری مهر، گروه استانها -علی ستاری: فتنهها با تمام مشکلاتی که برای جامعه به بار میآورند؛ در دل خود فرصتهایی را هم نهفته دارند؛ غربالگری جامعه یکی از فرصتهای نهفته در دلِ تهدید فتنه است و سال ۸۸ یکی از بزرگترین صف آراییها در کشور بود که مثل همیشه ملت ایران با انتخاب صحیح در طرف درست تاریخ ایستادند و بصیرت خود را به رخ جهانیان کشاندند.
بصیرت، آگاهی و تحلیل و بینش عمیق موجود در ملت ایران، آرزوی دیرینه همه صالحین برای تشکیل حکومت اسلامی بوده است و شاید اگر چنین نگاه صحیح و عمیقی در مردمِ زمان بعد از پیامبر (ص) وجود داشت؛ هیچ گاه شاهد اتفاقات ناگوار مانند شهادت بی رحمانه امام حسین علیه السلام نمیشدیم؛ ملت ایران در سال ۸۸ و در حماسه ۹ دی باری دیگر اثبات کردند که بسیار ار مردم دهههای نخست هجری جایگاه والاتری دارند و از بصیرت بالاتری برخوردار هستند؛ آنها نمونهای از آنچه که جامعه نبوی به دنبال تحقق آن بود به نمایش گذاشتند و شکست پذیری خود را به دشمن اثبات کردند.
شیخ فهیمی: نهم دی؛ روزی متمایز در تاریخ انقلاب اسلامی است
امام جمعه اهل سنت سورو و عالم برجسته اهل سنت هرمزگان با تأکید بر جایگاه نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و شناخت صحیح ملت ایران از دشمنان دانست و گفت: مقابله با دشمن تنها در سایه فهم، آگاهی و اقدام آگاهانه ممکن است.
شیخ محمد صدیق فهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری نهم دی به عنوان «روز بصیرت»، اظهار کرد: نهم دی یکی از روزهای قدرتمند و ماندگار نظام جمهوری اسلامی است که بهدرستی به عنوان روز بصیرت شناخته شده، چرا که در این روز ملت ایران با آگاهی و شناخت کامل، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کردند.
بصیرت؛ شرط اصلی مقابله با دشمن
وی افزود: تفاوت اساسی میان اقدام آگاهانه و رفتار ناآگاهانه در همین مسئله نهفته است؛ زمانی که انسان موضوعی را بهدرستی درک کند و پس از فهم، در برابر آن اقدام نماید، نتیجه آن متفاوت و اثرگذار خواهد بود. دستور قرآن کریم و رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز همواره بر همین اصل، یعنی فهم و آگاهی پیش از اقدام، تأکید دارد.
هوشیاری مردم، عامل ناکامی دشمنان نظام
امام جمعه اهل سنت سورو با بیان اینکه دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی و مردم ایران است، تصریح کرد: دشمن هیچگاه از دشمنی با نظام و رهبری دست نخواهد کشید، بنابراین این آگاهی و هوشیاری ملت است که میتواند نقشههای آنان را خنثی کند.
حمایت آگاهانه؛ رمز ماندگاری انقلاب
شیخ فهیمی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که مردم، چه در حمایت و چه در موضعگیریها، آگاهانه وارد میدان شوند؛ نه از روی احساسات و ناآگاهی، بلکه با فهم درست از مسائل. الحمدالله به برکت نظام جمهوری اسلامی، انقلاب و رهبری معظم، این روحیه آگاهی و بصیرت در کشور تقویت شده و همین مسئله یکی از مهمترین عوامل اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران است.
یوم الله ۹ دی اعلام وفاداری به امام امت بود
حجتالاسلام سید محمدرضا ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور در آئینهای گرامیداشت یوم الله ۹ دی در واقع اعلام وفاداری به امام امت و مسیر انقلاب اسلامی است چرا که خیلیها تلاش دارند این حماسه را کوچک نمایی کرده و حقایق را به نوعی غیر واقعی جلوه دهند و هر جا موفقیتی حاصل شده آن را کوچک جلوه داده و ضعفها را بزرگنمایی کنند حال آن که حماسه ۹ دی یکی از نقاط قوت ملت ایران بود.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: فتنه ۸۸ تلاشی سازمانیافته برای ضربه زدن به اصل نظام، ولایت فقیه و اعتماد مردم بود؛ دشمن در این حوادث دشمنی خودش را ابتدا با اسلام و سپس با ایران عیان کرد؛ در فتنه ۸۸ دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه اسلامی بود. اما حضور آگاهانه و بهموقع مردم در ۹ دی، این توطئه را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس، مسیر حق را تشخیص میدهد و کنش گری صحیح را بلد است و میداند چه نقشی را باید ایفا کند.
حجتالاسلام ساجدی یومالله ۹ دی را نماد بصیرت، ولایتمداری و دشمنشناسی مردم ایران دانست و افزود: این روز تاریخی ثابت کرد که هرگاه مردم پشت سر ولایت فقیه ایستادهاند، هیچ فتنه و تهدیدی توان آسیب زدن به کشور را نداشته است؛ همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند اگر پشتیبان ولایت فقیه باشید، به این مملکت آسیبی نخواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: اگر امروز با مشکلات اقتصادی و برخی مسائل اجرایی مواجه هستیم، بخش مهمی از آن به کمکاریها و اجرا نشدن کامل فرامین مقام معظم رهبری بازمیگردد و راهحل برونرفت از این مشکلات، بازگشت جدی به مسیر ولایت و عمل به رهنمودهای ایشان است.
این روحانی با یادآوری ایستادگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در آن مقطع نیز مردم عزیز ایران با حفظ وحدت و پایبندی به ارزشهای انقلاب، محکم پای کشور و آرمانهای خود ایستادند و به لطف الهی، پیروزی نصیب ملت شد.
حجتالاسلام ساجدی در پایان تأکید کرد: حضور مردم در مراسم ۹ دی، لبیک دوبارهای به ولایت فقیه است و ما بار دیگر اعلام میکنیم که تا پای جان حامی رهبری و نظام اسلامی خواهیم بود و امیدواریم با عنایت حضرت ولیعصر (عج)، کشور و مردم ایران همواره مورد حمایت الهی قرار گیرند.
مردم عامل اصلی وحدت برای حفظ نظام هستند
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی فرهادزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر نقش بیبدیل و تعیینکننده مردم در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و حضور آنان را کلید زدودن فتنهها و ترسیم مسیر آیندهی نظام دانست.
وحدت؛ سرمایهای که مردم آفریدند و فتنهها را شکست داد
فرهادزاده ۹ دی را نماد وحدتی دانست که مردم به وجود آوردند و گفت: این وحدت، عاملی تعیینکننده در مقابله با جنگهای سخت و نرم و فتنههای مختلف بوده است و مردم با بصیرت خود در سال ۸۸ فتنه را از میان برداشتند.
این فعال سیاسی عنوان کرد: همواره تهدیدات داخلی و خارجی علیه انقلاب، در سایهی هوشیاری و حضور یکپارچهی مردم خنثی شده و به عبرتی تاریخی برای دشمنان تبدیل شده است.
مردم همیشه در صحنه بودهاند
وی با بیان اینکه مردم ایران همیشه در صحنه بوده و نقش مؤثر خود را ایفا کردهاند، گفت: حضور مردم در صحنههای دفاع مقدس تا حضور گسترده و تعیینکننده در پای صندوقهای رأی و صحنههای مهم اجتماعی و سیاسی نشان میدهد که مردم در جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیعی دارند و از این رو همیشه بهترین عملکرد را داشته اند که یکی از نمونههای آن در خلق حماسه ۹ دی بود و دیگر مثال عینی آن هم جنگ ۱۲ روزه بود که هوشیاری ملت بزرگ ایران محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد.
