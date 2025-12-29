به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۸ دی گیلانیان و ۹ دی ایرانیان که در مسجد جامع تالش برگزار شد، با اشاره به اهمیت بصیرت در بزنگاههای تاریخی اظهار کرد: در فتنههاست که افراد با بصیرت شناخته میشوند و این ملت در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها ثابت کردهاند که آگاهانه در مسیر دفاع از نظام و کشور ایستادهاند.
وی با بیان اینکه ملت ایران با تمام وجود حافظ کشور هستند، افزود: دشمن همواره با طراحی فتنههای مختلف تلاش میکند امنیت جامعه را مورد هدف قرار دهد و از هر زمینهای برای ایجاد ناامنی و بیثباتی استفاده میکند.
امام جمعه تالش دشمنشناسی، موقعیت سنجی و ازخودگذشتگی در راه میهن را از صفات بارز ملت ایران دانست و تصریح کرد: ایرانیان با روحیه میهندوستی و هوشیاری مثالزدنی، همواره نقشههای دشمن را نقش بر آب کردهاند.
حجتالاسلام نورزاد با اشاره به حماسه ۹ دی و نقش مردم در خنثیسازی فتنهها گفت: این روزها یادآور وحدت، بصیرت و حضور بهموقع مردم در صحنه است و نشان میدهد که هر زمان دشمن بهدنبال ضربه زدن به کشور بوده، ملت با آگاهی و ایمان پاسخ قاطع دادهاند.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت بصیرت و اعتماد به ارزشهای انقلاب اسلامی، مهمترین راهکار برای عبور از فتنهها و تضمین امنیت و پیشرفت کشور است.
نظر شما