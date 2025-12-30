خورشیدی: نهم دی روز بصیرت، پایان فتنه و تجلی اراده الهی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت نهم دی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مسجدالحسین بیجار برگزار شد، اظهار کرد: نهم دی روز خداست، چرا که خداوند به برکت عشق مردم به امام حسین (ع)، محبتی در دل‌ها انداخت تا فتنه‌ای بزرگ با حضور آگاهانه مردم به پایان برسد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب افزود: حضور پرشور مردم در مراسم‌های انقلابی به‌ویژه نهم دی، بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد ملت ایران همواره در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و آگاهی مسیر حق را انتخاب می‌کنند.

امام جمعه بیجار نهم دی را روز شناخت دوست از دشمن و تمایز مؤمن از منافق دانست و گفت: این روز، یک شاخص مهم در عصر حاضر و تاریخ انقلاب اسلامی است و شعار نهم دی، از جنس بصیرت، تبیین و اراده ملت در دفاع از انقلاب و ولایت است.

خورشیدی تصریح کرد: نهم دی روزی بود که ملت ایران با وحدت، همدلی و بصیرت، مشعل امید و عشق به انقلاب و نظام اسلامی را روشن کردند و بزرگ‌ترین فتنه تاریخ را به زباله‌دان تاریخ سپردند.

وی با اشاره به ماهیت فتنه‌ها در طول تاریخ خاطرنشان کرد: فتنه‌ها ریشه در هواپرستی، قدرت‌طلبی و بدعت‌گذاری دارند و خداوند در قرآن، فتنه را خانمان‌سوزتر از قتل معرفی می‌کند، اما مردم ایران با هوشیاری و بصیرت، آتش فتنه را در نهم دی خاموش کردند.

انقلاب اسلامی ایران با عبور از فتنه‌ها مسیر اتحاد را با قدرت ادامه داد

امام جمعه بیجار با بیان اینکه انقلاب اسلامی با عبور از فتنه‌ها، مسیر پیشرفت و اتحاد را با قدرت ادامه داد، گفت: برای عبور از فتنه‌ها چهار راهکار اساسی وجود دارد؛ نخست پناه بردن به خدا، دوم افزایش آگاهی و دانایی، سوم تقوا که راه خروج از فتنه را به انسان نشان می‌دهد و چهارم قرار گرفتن در پناه ولایت و رهبری.

خورشیدی با استناد به فرمایش حضرت علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند در امواج فتنه‌ها به کشتی نجات پناه ببرید و امروز این کشتی نجات، ائمه معصومین (ع) و ولایت فقیه است.

وی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم بیجار در این مراسم گفت: حضور شما مردم شریف، علی‌رغم سرمای شدید و مشکلات، نشان داد که نهم دی هرگز فراموش نخواهد شد و ملت ایران همچنان پای انقلاب، نظام و ولایت ایستاده‌اند.