آیین صبحگاه مقاومت در رودان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر کاری مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به شهرستان رودان، وی و هیئت همراه با حضور در دبیرستان فدک، در آئین صبحگاه مقاومت این آموزشگاه که به مناسبت ششمین سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، شرکت کردند و زنگ مقاومت را به صدا درآوردند.

صبحگاه دبیرستان فدک شهرستان رودان در فضایی معنوی و سرشار از یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

این مراسم که به مناسبت ششمین سالروز شهادت فرمانده بزرگ جبهه مقاومت ترتیب یافته بود، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و جمعی از اعضای ستاد اداره کل و اعضای شورای معاونین رودان برگزار شد.

در این آئین، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن ادای احترام به مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، زنگ مقاومت را در دبیرستان فدک به صدا درآورد تا یادآور ایستادگی، ایثار و روحیه جهادی سردار دل‌ها برای نسل جوان باشد.

وی در سخنانی کوتاه، بر ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت و پاسداشت یاد شهدا به دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: مدارس باید پایگاه ترویج ارزش‌های انقلاب و مقاومت باشند تا نسل آینده با الگوگیری از شهیدان، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دهند.