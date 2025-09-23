زنگ آغاز سال تحصیلی مهر و مقاومت در رودان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان ارشد شهرستان، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران آئین آغاز سال تحصیلی در دبیرستان دکتر حسابی برگزار شد.

در این مراسم، زنگ بازگشایی مدارس و زنگ ایثار و مقاومت به صدا درآمد و نهال‌هایی به نشانه امید و پویش مهر سبز غرس شد.

عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش رودان با تبریک آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت مردمی‌سازی فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: ۲۶ پروژه آموزشی برای شهرستان رودان در نظر گرفته شده که با تلاش جمعی امیدواریم به‌طور کامل محقق شود. تحول در آموزش و پرورش پشت درهای بسته ممکن نیست و باید از ظرفیت‌های همگانی بهره برد. محمد محسنی، فرماندار رودان نیز در سخنانی با اشاره به نقش آموزش در توسعه کشور، اظهار کرد: تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به امر آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای آباد است. آموزش و پرورش محور توسعه پایدار است و باید با جدیت دنبال شود.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی را به جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان تبریک گفت و افزود: ارتقای سطح علمی کشور نیازمند افزایش کیفیت آموزش است. متأسفانه رودان و میناب از کمترین سرانه آموزشی برخوردارند. پویش ساخت ۲۰۰ واحد آموزشی را آغاز کرده‌ایم که با همراهی مسئولان دولتی طی سه تا چهار سال آینده به ثمر خواهد نشست.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت دبیران، اولیا و دانش‌آموزان در ارتقای کیفی آموزش تأکید کرد و گفت: زمان سرمایه‌ای ارزشمند است و نباید صرف امور بیهوده شود. ما آماده همکاری همه‌جانبه در تأمین فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش هستیم و از طرح‌های ارائه‌شده برای تحقق اهداف عالی نظام آموزشی حمایت می‌کنیم.