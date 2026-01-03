شاهین ایزدیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همراه با تیم ملی پاراشنا پیگیر تمریناتش است، گفت: بازی های پاراآسیایی ناگویا هدف اصلی از اردوهایی است که در برنامه داریم. برای من هم کیفیت حضور در این این اردوها و کسب بیشترین بهره از آنها اهمیت زیادی دارم به خصوص که برنامه ام برای شرکت در این دوره بازی های پاراآسیایی متفاوت و ویژه است.

وی که تجربه حضور در ۴ دوره بازی های پاراآسیایی را دارد، خاطرنشان کرد: بازی های پاراآسیایی آخرین رویدادی است که همراه با تیم ملی پاراشنا در آن شرکت می کنم. بعد از این بازی ها از دنیای قهرمانی خداحافظی می کنم. به همین دلیل برایم مهم است که آماده تر از همیشه به ناگویا بروم و بتوانم در آخرین حضورم در این بازی ها هم مدال آور شوم.

ملی پوش پاراشنا ایران که با ۲۴ مدال پاراآسیایی رکورددار این رشته در ایران به حساب می آید در مورد «برنامه اش برای بازی های پاراآسیایی و اینکه در چه موادی شرکت می کند؟»، گفت: نسبت به ادوار گذشته بازی های پاراآسیایی در تعداد ماده های کمتری شرکت می کنم. ۵۰ متر کرال سینه، ۱۰۰ متر کرال سینه و ۱۰۰ متر قورباغه سه ماده ای است که می خواهم در ناگویا در آنها به آب بزنم. البته تصمیم نهایی را با نظر کادر فنی می گیریم اما به احتمال ۹۹ درصد در همین ماده ها با حریفانم رقابت می کنم و بر همین اساس تمریناتم را در همین ماده ها دنبال می کنم.

ایزدیار با یادآوری اینکه در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی در ۶ ماده شرکت داشت، خاطرنشان کرد: در هانگژو فقط در یک ماده مدال نگرفتم و با ۲ نقره و ۳ برنز به کارم پایان دادم. در ادوار قبل از آن هم در حداکثر ماده ها شرکت داشتم مثل بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی که ۶ طلا و یک برنز هم گرفتم اما به خاطر برخی مسائل تصمیم گرفتم در ناگویا در تعداد ماده های کمتری شرکت داشته باشم تا بتوانم روی کیفیت حضورم در همین اندک ماده ها متمرکز شوم.

وی تاکید کرد: مهمترین دلیلم سن و سال است و اینکه شاید به خاطر شرایط سنی نتوانم با حداکثر توان و آمادگی در حداکثر ماده ها شرکت داشته باشم. بهتر دیدم که در ماده های کمتری شرکت کنم اما تا حد امکان کیفیت لازم را داشته باشم. ۳۲ سالم است و بازی های پاراآسیایی ناگویا، پنجمین دوره این بازی ها می شود که در آن شرکت خواهم داشت. من در بازی های ۲۰۱۰ گوانگژو، ۲۰۱۴ اینچئون، ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو شرکت داشته ام.

این ملی پوش پاراشنا همچنین در مورد دلیل تصمیمش برای خداحافظی از دنیای قهرمانی بعد از بازی های پاراآسیایی گفت: ازسال ۲۰۰۸ عضو تیم ملی پاراشنا هستم و با احتساب زمان برگزاری بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶، حدود ۲۰ سال می شودکه با این تیم هستم. در مورد تصمیمم برای خداحافظی هم دلیل اصلی ام سن و سال است. در ایران شناگران حداکثر تا ۲۵ سالگی می توانند در این رشته باشند. در خارج از کشور که امکانات و شرایط بهتری مهیا است این عدد به ۲۷ - ۲۶ سالگی هم می رسد. البته شناگرانی هستند که تا ۴۰ سالگی به صورت حرفه ای شنا کرده اند اما آنها واقعا استثنا هستند. من تا آن زمان نمی توانم به ورزش حرفه ای ادامه دهم.

ایزدیار تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتم بعد از بازی های پاراآسیایی به صورت رسمی از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم. همین تصمیم هم من را برای عملکرد نتیجه بخش در ناگویا مصمم تر کرده است. البته شنا واقعا ورزش ثانیه هاست و ثانیه ها در آن تعیین کننده هستند اما تلاشم این است در هر سه ماده ای که در آن شرکت می کنم مدال بگیرم و با ۳ مدال خداحافظی کنم.

وی در مورد برنامه های آماده سازی که تا بازی های پاراآسیایی ناگویا پیگیر آنها خواهد بود نیز یادآور شد: تا اوایل امسال اردوهایی داشتیم اما بعد از آن به خاطر بازی های پاراآسیایی جوانان و مسابقات دبی، اردوهای رده سنی بزرگسالان کنسل شد. با اتمام این رویداد اما دوباره به اردو بازگشتیم. اردویی که در آن هستیم اولین اردو بعد از تعطیلات چندماهه است. قرار است برنامه های تمرینی به صورت مستمر تا زمان اعزام به ناگویا ادامه داشته باشد. در این فاصله تورنمنت های بین المللی هم در کشورهای مختلف برگزار می شود که مسئولان درحال برنامه ریزی هستند تا در برخی از آنها امکان حضور داشته باشیم.

ایزدیار که ۸ مدال از ۲۴ مدالش در بازی های پاراآسیایی به رنگ طلا است در پایان گفت: از کادر فنی تیم ملی پاراشنا به خاطر برنامه ریزی برای تمرینات تشکر می کنم. تشکر ویژه ای هم از کمیته ملی پارالمپیک دارم که با نگاهی متفاوت پیگیر برنامه های پاراشنا هستند و می دانند که این رشته مدال آور است.