۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

آغاز تمرینات تیم ملی پاراشنا در مشهد

آغاز تمرینات تیم ملی پاراشنا در مشهد

اردوی تیم ملی پاراشنا به میزبانی مشهد مقدس از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ از هفتم تا سی و یکم اردیبهشت ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود.

شاهین ایزدیار، ابوالفضل ظریف پور، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده، فرزاد حسین آبادی، سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ملک اولادی ، سپهر سیفی ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر مهدی ضیایی سرمربی، سعید سنجری و سید شورش دلپسند مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

محسن پژوهش و صادق اسدی به عنوان مربیان مدعو و سیدحجت سبحانلو به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می کنند. سرپرستی این اردو برعهده مهدی هراتی است.

