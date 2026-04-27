آغاز تمرینات تیم ملی پاراشنا در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ از هفتم تا سی و یکم اردیبهشت ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود.

شاهین ایزدیار، ابوالفضل ظریف پور، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده، فرزاد حسین آبادی، سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ملک اولادی ، سپهر سیفی ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر مهدی ضیایی سرمربی، سعید سنجری و سید شورش دلپسند مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

محسن پژوهش و صادق اسدی به عنوان مربیان مدعو و سیدحجت سبحانلو به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می کنند. سرپرستی این اردو برعهده مهدی هراتی است.