به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته سیزدهم از هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران ظهر (جمعه دوازدهم دیماه) و از ساعت ۱۴ بهصورت همزمان پیگیری میشود. هفتهای که میتواند معادلات بالای جدول را بیش از پیش شفاف کند و در عین حال نبردهای حساس میانه جدول را به اوج هیجان برساند. در شرایطی که خاتون بم با اقتدار کامل در صدر جدول ایستاده و گلگهر سیرجان جدیترین تعقیبکننده این تیم محسوب میشود هر لغزش میتواند تأثیری مستقیم بر سرنوشت قهرمانی داشته باشد.
ایستا البرز - آوا تهران؛ جدال برای تثبیت
ایستا البرز که با ۲۱ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد میزبان آوا تهران خواهد بود. ایستاییها پس از شکست برابر خاتون به دنبال بازگشت سریع به مسیر پیروزی هستند تا فاصله خود با تعقیبکنندگان را حفظ کنند. در سوی مقابل آوا تهران تیمی سرسخت و جنگنده نشان داده که بهراحتی تسلیم نمیشود و تساوی بدون گل هفته گذشته مقابل یاسام کردستان گواهی بر ساختار دفاعی منسجم این تیم است.
نماینده کردستان - سپاهان اصفهان؛ نبرد انگیزهها در سنندج
نماینده کردستان میزبان سپاهان اصفهان است. سپاهان با ۱۷ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد و هنوز امید دارد خود را به جمع پنج تیم برتر برساند. تساوی هفته گذشته مقابل پالایش گاز ایلام اگرچه مانع شکست شد اما عطش پیروزی طلاییپوشان را دوچندان کرده است. نماینده کردستان نیز با تکیه بر میزبانی و انگیزه بالا به دنبال خلق شگفتی و کسب امتیاز از یکی از تیمهای ریشهدار لیگ است. این مسابقه میتواند یکی از فیزیکیترین بازیهای هفته باشد.
گلگهر سیرجان -ملوان بندرانزلی؛ نبرد بزرگ هفته
بیتردید مهمترین دیدار هفته سیزدهم در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان برگزار میشود؛ جایی که گلگهر رده دومی میزبان ملوان بندرانزلی آماده خواهد بود. گلگهر با ۳۱ امتیاز هنوز امیدوار است از لغزش احتمالی خاتون استفاده کند و برای زنده نگه داشتن کورس قهرمانی چارهای جز پیروزی ندارد. در آنسو ملوان پس از برد دیوانهوار ۷ بر ۳ در هفته گذشته با روحیهای فوقالعاده به سیرجان سفر میکند. تقابل خط حمله زهردار ملوان با ساختار هجومی گلگهر نوید یک بازی تماشایی و پرگل را میدهد.
پالایش گاز ایلام - پرسپولیس تهران؛ جنگ بازگشت
در ورزشگاه تختی ایلام پالایش گاز میزبان پرسپولیس تهران خواهد بود. ایلامیها با ۱۹ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارند و همچنان نیمنگاهی به سکوهای بالاتر دارند. پرسپولیس اما پس از شکست جنجالی مقابل گلگهر به دنبال جبران و خروج از فشار نتایج اخیر است. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ پالایش گاز برای تثبیت جایگاهش و پرسپولیس برای فرار از میانههای جدول به شدت به پیروزی در این دیدار نیاز دارد.
ایساتیس کران فارس - خاتون بم؛ آزمون سخت صدرنشین
در شیراز و ورزشگاه دستغیب ایساتیس کران فارس میزبان خاتون بم صدرنشین است. خاتون با دوازده برد متوالی و رکورد صد درصد پیروزی بیرقیبترین تیم فصل بوده و حالا تنها به یک چیز فکر میکند آنهم نزدیکتر شدن به قهرمانی زودهنگام. با این حال بازی در شیراز و مقابل تیمی که انگیزه زیادی برای متوقف کردن صدرنشین دارد میتواند آزمونی جدی برای شاگردان مرضیه جعفری باشد. ایساتیس اگرچه در جدول شرایط ایدهآلی ندارد اما امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی یکی از بزرگترین شگفتیهای فصل را رقم بزند.
هفته سیزدهم لیگ برتر زنان هفتهای سرنوشتساز در مسیر قهرمانی و چینش نهایی جدول است؛ هفتهای که میتواند فاصلهها را بیشتر کند یا آتش رقابت را داغتر از همیشه نگه دارد.
برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
* سنگین ماشین ایستا البرز-آوا تهران
* نماینده کردستان - سپاهان اصفهان
* گل گهرسیرجان- ملوان بندرانزلی
* پالایش گاز ایلام - پرسپولیس تهران
* فرا ایساتیس کران فارس- خاتون بم
نظر شما