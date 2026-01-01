آزمون بزرگ و خطرناک ساپینتو در نصف جهان/ سپاهان به دنبال رکورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در آخرین دیدار نیم‌فصل نخست لیگ برتر بیست‌وپنجم و در چارچوب بازی معوقه هفته دهم امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال در چهار دیدار اخیر خود در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و شاگردان ریکاردو ساپینتو در این بازه، سه تساوی و یک شکست را تجربه کرده‌اند تا از ۱۲ امتیاز ممکن تنها ۳ امتیاز به دست آورند. نوسان در نتایج اخیر باعث شده آبی‌پوشان در این دیدار شرایطی حساس داشته باشند؛ به‌طوری‌که این مسابقه برای ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، حکم بازی مرگ و زندگی را دارد و هر نتیجه‌ای می‌تواند در ادامه حضور او روی نیمکت این تیم تأثیرگذار باشد.

استقلال در صورت کسب سه امتیاز این دیدار می‌تواند تا رده سوم جدول صعود کند و اگر مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد، آبی‌ها یک پله در جدول بالا خواهند رفت. در سوی مقابل، سپاهان که صدرنشینی‌اش در جدول قطعی شده، با پیروزی در این بازی می‌تواند فاصله خود با پرسپولیسِ رده دومی را به ۵ امتیاز افزایش دهد.

در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، سپاهان ۶ بار به پیروزی رسیده، استقلال ۲ برد کسب کرده و ۲ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. ساپینتو برای این سفر نام رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی را بار دیگر از فهرست استقلال خط زده و مهران احمدی نیز به دلیل مصدومیت دیگر غایب مهم آبی‌ها در این مسابقه خواهد بود. همچنین دیدیه اندونگ پس از حذف تیم ملی فوتبال گابن از جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ هنوز به ایران بازنگشته است و دیگر غایب استقلال است.

یاسر آسانی، منیر الحدادی و صالح حردانی سه بازیکن استقلال هستند که در صورت دریافت کارت زرد در این دیدار، بازی هفته شانزدهم مقابل تراکتور در تهران را از دست خواهند داد.

دو تیم سپاهان و استقلال تاکنون ۸۳ بار در دیدارهای رسمی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که در این میان، سپاهان ۳۱ بار و استقلال ۳۲ بار طعم پیروزی را چشیده‌اند و ۲۰ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. در رقابت‌های لیگ برتر، آمار دو تیم کاملاً برابر است و هر کدام ۱۷ پیروزی به ثبت رسانده‌اند. استقلال با تحمل ۳۱ شکست، بیش از هر تیم دیگری مقابل سپاهان بازنده بوده و در مقابل، سپاهان نیز هیچ تیمی را به اندازه استقلال شکست نداده است.

در تاریخ تقابل‌های دو تیم، رضا عنایتی و لئون استپانیان با به ثمر رساندن ۶ گل، بهترین گلزنان این بازی بزرگ محسوب می‌شوند. مجموع گل‌های رد و بدل شده در دیدارهای سپاهان و استقلال به عدد ۲۱۱ رسیده که ۱۰۲ گل سهم سپاهان و ۱۰۹ گل سهم استقلال بوده است.

در ترکیب فعلی سپاهان و استقلال، بازیکنان و اعضای مشترک متعددی دیده می‌شوند؛ خسرو حیدری و وریا غفوری که اکنون در کادر فنی حضور دارند، به همراه بازیکنانی چون سیدحسین حسینی، میلاد زکی‌پور، محمد دانشگر، امید نورافکن، آرش رضاوند، صالح حردانی، عارف غلامی، رامین رضائیان، اسماعیل قلی‌زاده، آرمین سهرابیان، کاوه رضایی و حسین گودرزی، سابقه حضور در هر دو تیم را دارند.

دیدار امروز نخستین رویارویی سیدحسین حسینی و آرش رضاوند با استقلال پس از جدایی پرحاشیه از این باشگاه به شمار می‌رود. حسینی که پس از نزدیک به ۱۰ سال از استقلال جدا شد، تاکنون دو بار برابر تیم سابق خود به میدان رفته که در این دو مسابقه، ۴ گل دریافت کرده و موفق به ثبت کلین‌شیت نشده است. حاصل این دو تقابل برای او یک تساوی و یک شکست بوده است.

تقابل‌های سپاهان و استقلال تاکنون با ۲۲ کارت قرمز همراه بوده که ۱۳ کارت به بازیکنان استقلال و ۹ کارت به بازیکنان سپاهان نشان داده شده است. ریکاردو ساپینتو در دو دیدار قبلی خود برابر سپاهان، هر دو بار شکست را تجربه کرده است. در سوی دیگر، محرم نویدکیا در ۶ تقابل با استقلال، ۳ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست در کارنامه دارد و دیدار امروز نخستین رویارویی مستقیم این دو مربی محسوب می‌شود.

سپاهان با کسب ۱۰ امتیاز در دیدارهای خانگی، عنوان ششمین میزبان برتر لیگ را در اختیار دارد و استقلال نیز با ۱۰ امتیاز خارج از خانه، هفتمین تیم برتر لیگ در بازی‌های بیرون از خانه محسوب می‌شود. از نظر آمار هجومی، سپاهان با ثبت امید گل ۲۰.۹۵ در جایگاه سوم قرار دارد و استقلال نیز با امید گل ۲۱.۲، دومین تیم برتر لیگ در این شاخص است.

در ۴۳ دیداری که سپاهان و استقلال در اصفهان برگزار کرده‌اند، سپاهانی‌ها ۲۱ بار به پیروزی رسیده‌اند، استقلال ۱۰ برد کسب کرده و ۱۲ مسابقه نیز با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

سپاهان در ۸ مسابقه اخیر خود در لیگ برتر به پیروزی رسیده و در صورت غلبه بر استقلال، به رکورد بیشترین برد متوالی در تاریخ لیگ برتر ایران دست پیدا خواهد کرد. استقلال در ۵ دیدار اخیر خود در تمامی رقابت‌ها، یک برد، ۳ تساوی و یک شکست را ثبت کرده است. سپاهان نیز در ۵ بازی آخر خود، ۴ پیروزی و یک شکست در جام حذفی داشته است. در ۵ تقابل اخیر دو تیم، هر کدام یک برد به دست آورده‌اند و ۳ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

قضاوت این دیدار بر عهده وحید کاظمی است. او تاکنون ۲۲ بار دیدارهای استقلال را سوت زده که حاصل آن ۹ پیروزی، ۸ تساوی و ۵ شکست برای آبی‌پوشان بوده است. کاظمی همچنین ۱۹ بار قضاوت دیدارهای سپاهان را بر عهده داشته که این تیم با ۱۱ برد، ۴ تساوی و ۴ شکست مواجه شده است. دیدار امروز دومین قضاوت کاظمی در تقابل‌های سپاهان و استقلال خواهد بود؛ دیداری که مسابقه قبلی با قضاوت او، به سود سپاهان به پایان رسید.