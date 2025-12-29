کادر فنی تیم فوتبال زنان تراکتور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور امروز بهصورت رسمی از کادر فنی و اعضای تیم فوتبال زنان خود برای حضور در رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال زنان کشور رونمایی کرد.
بر اساس اعلام باشگاه تراکتور هدایت سرخپوشان در این رقابتها بر عهده سهیلا کیانی خواهد بود. این تیم قرار است در دومین حضور خود در لیگ دسته دوم فوتبال زنان با ترکیبی از بازیکنان و کادر فنی جوان وارد مسابقات شود.
رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال زنان کشور از اواخر دیماه آغاز خواهد شد و تاکنون ۲۴ تیم برای حضور در این مسابقات ثبتنام کردهاند. همچنین قرعهکشی این رقابتها قرار است روز چهارشنبه ۱۰ دیماه برگزار شود تا گروهبندی تیمها مشخص شود.
