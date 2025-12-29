برگزاری نخستین تمرین صبحگاهی تیم ملی فوتبال زنان با محوریت ریکاوری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال زنان صبح امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه از ساعت ۱۰ و به مدت ۹۰ دقیقه در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد. این تمرین زیر نظر مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی برگزار شد.

با توجه به حضور ملی‌پوشان در مسابقات لیگ و فاصله کوتاه میان بازی‌ها و آغاز اردو، تمرین نوبت صبح با رویکرد ریکاوری و بازگشت تدریجی بازیکنان به شرایط تمرینی طراحی شده بود.

بازیکنان در ابتدای تمرین حرکات کششی و نرمشی را انجام دادند و سپس در قالب تمرینات کار با توپ وارد بخش‌های سبک‌تر تمرین شدند.

در ادامه ملی‌پوشان به دو گروه تقسیم شدند و تمرینات متناسب با برنامه کادر فنی را پشت سر گذاشتند تا ضمن کاهش فشار مسابقات اخیر آمادگی جسمانی خود را بازیابی کنند. کادر فنی در این جلسه شرایط بدنی بازیکنان را به‌دقت زیر نظر داشت و تمرینات با نظم و تمرکز بالایی دنبال شد.

ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال زنان قرار است در نوبت بعدازظهر نیز از ساعت ۱۵ تمرینات تاکتیکی خود را برگزار کنند تا برنامه‌های فنی و تیمی مدنظر کادر فنی به‌صورت مرحله‌ای در اردو پیگیری شود.