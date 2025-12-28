آغاز اردوهای تیم ملی فوتبال زنان با دعوت از ۵ بازیکن!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان پنج بازیکن را به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت کرد.

مریم دینی، کوثر کمالی، مریم رهیده، نگین نقدی و میترا نظری نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال زنان از فردا دوشنبه ۸ دی ماه به مدت ۳ روز در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا از ۱ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱ فروردین ۱۴۰۵) به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث میزبان مسابقات خواهند بود.

تیم ملی ایران در گروه «A» با تیم‌های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است و خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کند.