حضور کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان در دیدارهای لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان به همراه نسیم مهاجرانی دستیار خود با حضور در دیدار تیم‌های ملارد و پالایش اصفهان، این مسابقه را از نزدیک تماشا و عملکرد بازیکنان را مورد ارزیابی فنی قرار دادند.‌

همچنین آمنه محمودی یکی دیگر از مربیان تیم ملی فوتسال بانوان با حضور در دیدار تیم‌های گلبَرگ تاکستان و سپاهان اصفهان، روند برگزاری مسابقه و شرایط فنی بازیکنان را زیر نظر گرفت.

این بازدیدها در راستای پایش مستمر مسابقات لیگ، شناسایی استعدادهای برتر و بررسی وضعیت فنی بازیکنان برای برنامه‌های آتی تیم ملی فوتسال بانوان انجام شد.