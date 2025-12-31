به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سروری‌مطلق ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات فرهنگی دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی با اشاره به تسهیلات خوداشتغالی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۷۲ نفر و در سال ۱۴۰۳، ۷۸ نفر از خانواده‌ها از این تسهیلات بهره‌مند شدند و برای سال ۱۴۰۴ نیز ۶۵ سهمیه در نظر گرفته شده است.

سروری‌مطلق افزود: در حوزه مسکن، از سال ۱۴۰۱ تاکنون ده‌ها نفر از خانواده‌های شهدا از تسهیلات ساخت و تعمیر مسکن بهره‌مند شده‌اند و این روند ادامه دارد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی با اشاره به خدمات درمانی و بیمه‌ای بیان کرد: خانواده‌های شهدا تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار دارند و خدمات درمانی آن‌ها با همکاری شبکه بهداشت ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، ۱۱۳ یادواره شهدا در شهرستان برگزار شده است، افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۲ هزار دیدار با خانواده‌های شهدا انجام شده و حمایت‌های معیشتی، درمانی و فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود.