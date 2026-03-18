به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز توفیقی شد به اتفاق دکتر علیجان نژاد مدیرکل صمت مازندران بازدیدی از بازار و فروشگاههای شهرستان در حوزه های مختلف داشتیم.

وی افزود: به لطف خدا در تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم و اقلام به وفور وجود دارد و انبارها نیز حداقل برای یک فصل، ذخیره کالا دارند.

پولادی ادامه داد: در حوزه قیمتی هم مردم رضایت دارند و حتی در بعضی کالاها نیز از قبل جنگ هم قیمت ها پایین تر آمده است.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: در حوزه میوه جات به مقدار کافی و قیمت مناسب وجود دارد و صیفی جات نیز به صورت فراوان موجود است و قیمت ها نیز کاهشی می باشد.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل خاطرنشان کرد: مردم دغدغه ای در تامین کالاها ندارند و اگر موردی وجود دارد به شماره ۱۲۴، بازرسی فرمانداری و دستگاههای متولی امر اطلاع دهند.

پولادی بیان داشت: در حوزه نان هم تا ۲۰ فروردین، انبارهای ما مملو از آرد است و نظارت بر قیمت و کیفیت نان وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: در شهرستان آمل باتوجه به حضور گسترده مسافران از سراسر کشور و به خصوص پایتخت، مشکلی در تامین اقلام غذایی نداریم و همه چیز فراوان است.