حجتالاسلام حسن صادقزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف در میان مردم دارالحماسه بوشهر اظهار کرد: مردم این استان همواره حضوری فعال در این آئین معنوی داشتهاند و امسال نیز شاهد افزایش قابل توجه ثبتنامها بهویژه در میان نوجوانان و جوانان هستیم و این روند همچنان ادامه دارد.
سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه با هماهنگیهای لازم با وزارت آموزش و پرورش و تعامل با ادارهکل آموزش و پرورش استان انجام شده است، افزود: با رایزنیهای انجام شده و پس از برگزاری نشستهایی با مسئولین آموزش و پرورش استان، زمینه لغو تمامی آزمونهای مدارس استان در طول هفته برگزاری اعتکاف فراهم شده تا دانشآموزان بتوانند بدون دغدغه در این مراسم معنوی شرکت کنند.
وی با اشاره به تنوع برنامههای اعتکاف امسال گفت: اعتکاف دانشآموزی، اعتکافهای تخصصی و همچنین اعتکافهای مادر دختری و پدر پسری از جمله برنامههایی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای مختلف معتکفان و تقویت بنیان خانواده طراحی شده و با استقبال خوبی همراه بوده است.
حجتالاسلام صادقزاده با بیان اینکه دانشآموزان علاقهمند میتوانند ثبتنام خود در آئین اعتکاف امسال را از طریق سامانه «نورینو» انجام دهند، اضافه کرد: برای رفع هرگونه مشکل یا اختلال برای حضور، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۳۷ در نظر گرفته شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال پیگیریهای لازم از هر دو نهاد مربوطه صورت بگیرد.
سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر رویکرد محتوایی برنامهها خاطرنشان کرد: محتوای اعتکاف سال ۱۴۰۴ استان بوشهر با محور «زندگی با آیهها» و در قالب «بوم حالت پرواز» تدوین شده و دورههای آموزشی ویژهای نیز برای مدیران و مجریان اعتکافهای دانشآموزی برگزار شده است تا این برنامهها با کیفیت و انسجام مطلوب اجرا شود.
