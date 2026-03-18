تعداد شهدای حملات هوایی دشمن به دورود به ۱۲ نفر رسید+ اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در اطلاعیه روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دورود آمده است: «با کمال تأسف و تألم به اطلاع مردم ولایت مدار شهرستان دورود میرساند در حمله ددمنشانه رژیم جنایتکار و فاسد آمریکا و رژیم دست نشانده‌اش رژیم خبیث و غاصب صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرمان؛ ۱۲ تن از مردان؛ زنان و کودکان مظلوم و بی گناه این سرزمین به خون خود آغشته شده و شهر ما را داغدار خود کردند.

اسامی ۱۲ شهید مظلوم بمباران امروز بدین شرح می‌باشد:

شهیدعبدالناصر خدایی

شهیده فرحناز فرهادی

شهیدامیر حسین خدایی

شهید فرید خدایی

شهیدبهمن میرزایی نژاد

شهیده زهرا احمدی

شهید رضا جمشیدی

شهیده مریم بخشی

شهیده سلین جمشیدی

شهیده زهرا پاپی زاده

شهیدحمید جماعتی

شهیده فریبا جماعتی

مراسم تشیع پیکر پاک این شهیدان عزیز و مظلوم؛ متعاقبا به اطلاع مردم شریف و شهید پرور شهرستان دورود خواهد رسید.»

بنابراین گزارش، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.

در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود به‌عنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۱۲ نفر به شهادت رسیده‌ و ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند.

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد که در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی–صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایه‌های گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.