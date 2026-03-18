۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

تعداد شهدای حملات هوایی دشمن به دورود به ۱۲ نفر رسید+ اسامی

دورود- روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دورود اسامی شهدای حملات هوایی دشمن صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی این شهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در اطلاعیه روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دورود آمده است: «با کمال تأسف و تألم به اطلاع مردم ولایت مدار شهرستان دورود میرساند در حمله ددمنشانه رژیم جنایتکار و فاسد آمریکا و رژیم دست نشانده‌اش رژیم خبیث و غاصب صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرمان؛ ۱۲ تن از مردان؛ زنان و کودکان مظلوم و بی گناه این سرزمین به خون خود آغشته شده و شهر ما را داغدار خود کردند.

اسامی ۱۲ شهید مظلوم بمباران امروز بدین شرح می‌باشد:

  • شهیدعبدالناصر خدایی
  • شهیده فرحناز فرهادی
  • شهیدامیر حسین خدایی
  • شهید فرید خدایی
  • شهیدبهمن میرزایی نژاد
  • شهیده زهرا احمدی
  • شهید رضا جمشیدی
  • شهیده مریم بخشی
  • شهیده سلین جمشیدی
  • شهیده زهرا پاپی زاده
  • شهیدحمید جماعتی
  • شهیده فریبا جماعتی

مراسم تشیع پیکر پاک این شهیدان عزیز و مظلوم؛ متعاقبا به اطلاع مردم شریف و شهید پرور شهرستان دورود خواهد رسید.»

بنابراین گزارش، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.

در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود به‌عنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۱۲ نفر به شهادت رسیده‌ و ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند.

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد که در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی–صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایه‌های گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.

