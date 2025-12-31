۱۱۰۰ خانواده شهید و ۴۰۰۰ جانباز تحت پوشش بنیاد شهریار

علی کردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین اقدامات این بنیاد برای بهبود وضعیت معیشتی و خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را تشریح کرد.

وی با اشاره به وظیفه بنیاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در کنار فرهنگ‌سازی، خدمات متنوعی برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ارائه می‌کنیم. از جمله پرداخت حقوق و مستمری، بیمه پایه و تکمیلی، وام مسکن و اشتغال، و نیز اعزام به اردوهای زیارتی و سیاحتی.

کردی با بیان اینکه بنیاد شهریار تحت پوشش ۱۱۰۰ خانواده شهید، ۴۰۰۰ جانباز و ۱۸۰ آزاده قرار دارد، افزود: در حوزه درمان، خانواده‌ها تحت پوشش بیمه تکمیلی دی هستند و می‌توانند از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت رایگان بهره‌مند شوند. در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد، هزینه‌ها از طریق بیمه پرداخت می‌شود.

وی همچنین درباره سازوکار رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات خانواده‌ها گفت: مراجعات مستقیم خانواده‌ها به بنیاد، بررسی و در جلسات فصلی با مدیر کل استان مطرح می‌شود و موارد ضروری به معاون رئیس جمهور و ریاست بنیاد اطلاع داده می‌شود.

رئیس بنیاد شهید شهریار درباره تسهیلات اشتغال و وام‌های خوداشتغالی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۱۱۵ تسهیلات اشتغال پرداخت شد و امسال نیز پس از طی مراحل اداری و ابلاغ به بانک‌ها، این برنامه ادامه خواهد داشت.

کردی در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن خانواده‌های شهدا گفت: حدود ۹۵ درصد خانواده‌های معظم شهدا صاحب مسکن هستند. برای جانبازان زیر ۵۰ درصد که مستاجرند، وام مسکن و تسهیلات لازم در نظر گرفته شده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به چالش‌های درمانی، اعتبارات بیمه تکمیلی و قراردادهای موجود با مراکز درمانی و داروخانه‌ها، خدمات درمانی بدون پرداخت مستقیم هزینه برای خانواده‌ها انجام می‌شود و بنیاد شهریار همواره تلاش دارد رضایت نسبی آنان حفظ شود.