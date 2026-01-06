خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سبک زندگی اسلامی تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی را در بر می‌گیرد و هدف آن هدایت انسان به سوی سعادت دنیوی و اخروی است.

در دنیای معاصر که جوامع با چالش‌های اخلاقی، هویتی و معنوی متعددی روبه‌رو هستند، توجه به سبک زندگی اسلامی می‌تواند پاسخی عمیق و کارآمد به این مسائل باشد.

این سبک زندگی با تأکید بر کرامت انسانی، عدالت، اعتدال و مسئولیت‌پذیری، چارچوبی روشن برای زیستن آگاهانه و هدفمند ارائه می‌دهد و انسان را از سردرگمی‌های فکری و رفتاری نجات می‌دهد.

سبک زندگی اسلامی همچنین نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و پویا دارد و هنگامی که افراد جامعه بر اساس اصول اسلامی مانند صداقت، احترام متقابل، تعاون و پرهیز از افراط و تفریط زندگی کنند، زمینه برای رشد معنوی و اجتماعی فراهم می‌شود و روابط انسانی استحکام بیشتری می‌یابد.

سبک زندگی اسلامی، زیربنای تحکیم خانواده و جامعه دینی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش محوری خانواده در تمدن‌سازی اسلامی، سبک زندگی برگرفته از قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) را راهکار اساسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات، با اشاره به اینکه سبک زندگی اسلامی نسخه نجات‌بخش جامعه امروز است، اظهار کرد: قرآن کریم با تأکید بر آرامش، محبت و مسئولیت‌پذیری در خانواده، مسیر سعادت فرد و جامعه را ترسیم کرده است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا»، خانواده را کانون آرامش و رشد معنوی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات افزود: ترویج سبک زندگی اسلامی به معنای احیای ارزش‌هایی همچون قناعت، ساده‌زیستی، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری است که متأسفانه در سایه الگوهای وارداتی در حال کمرنگ شدن است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: اگر خانواده بر مبنای تعالیم الهی شکل بگیرد، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی به‌صورت ریشه‌ای برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه زن و مرد در نظام خانواده اسلامی، خاطرنشان کرد: اسلام با نگاه کرامت‌محور، هر یک از اعضای خانواده را دارای نقش مکمل می‌داند و بر مودت و رحمت تأکید دارد؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً».

وی گفت: این نگاه، خانواده را به مدرسه انسان‌سازی و پایگاه تربیت نسل مؤمن و انقلابی تبدیل می‌کند.

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی و تبلیغی باید در ترویج سبک زندگی اسلامی نقش‌آفرینی جدی داشته باشند، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت عملی به قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) هستیم تا خانواده‌ها تقویت شده و جامعه اسلامی در برابر هجمه‌های فرهنگی مصون بماند.

سبک زندگی اسلامی بر محور حلال‌گرایی و اعتدال است

امام جماعت سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه سبک زندگی اسلامی دارای شاخصه‌های روشن و کاربردی است، گفت: محور اصلی این سبک زندگی، حلال‌گرایی، اعتدال در مصرف و پایبندی عملی به دستورات الهی است.

ماموستا مختار فرجی با اشاره به نشانه‌های زندگی به سبک اسلامی اظهار کرد: نخستین شاخصه این نوع زندگی، قرار گرفتن همه ابعاد آن بر مدار حلال است؛ از کسب و کار و خوراک گرفته تا پوشاک و سایر نیازهای روزمره انسان.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: اسلام انسان را به دقت در آنچه مصرف می‌کند فرا می‌خواند و تأکید دارد که رزق باید پاک و حلال باشد.

امام جماعت سنندج اعتدال در مصرف را دومین نشانه مهم سبک زندگی اسلامی دانست و تصریح کرد: نه افراط و نه تفریط، بلکه استفاده به اندازه نیاز، اصل اساسی در مصرف انرژی، آب، پوشاک و سایر نعمت‌هاست. به گفته وی، صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز و آب، جلوه‌ای از عمل به دستورات دینی در زندگی روزمره است.

ماموستا فرجی با اشاره به اهمیت توجه به امر به معروف و نهی از منکر گفت: در جامعه اسلامی، افراد باید نسبت به یکدیگر دلسوز باشند و با تذکر خیرخواهانه، از بروز انحرافات جلوگیری کنند.

وی افزود: خانواده نیز نقش مهمی در تحقق سبک زندگی اسلامی دارد و بزرگ‌ترها باید الگوی عملی فرزندان در نظم، اخلاق و عبادت باشند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسلمانان خاطرنشان کرد: احساس مسئولیت نسبت به نیازمندان، تقویت روحیه تعاون و مقابله جمعی با آسیب‌های اجتماعی، از ارکان اساسی زندگی به سبک اسلامی است که سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

سبک زندگی اسلامی، راهی هویت‌ساز و تربیتی برای جوانان است

مسئول قرارگاه دختران حاج قاسم کردستان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش قرآن و اهل بیت (ع) در سبک زندگی اسلامی گفت: این سبک زندگی، ضمن هویت‌بخشی به جوانان، زمینه رشد متوازن فردی و اجتماعی آنان را فراهم می‌کند.

ستاره دلشاد با اشاره به اهمیت ترویج سبک زندگی اسلامی در میان نسل جوان اظهار کرد: سبک زندگی اسلامی که ریشه در قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) دارد، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهایی است که می‌تواند مسیر صحیح زندگی فردی و اجتماعی جوانان را ترسیم کند.

وی افزود: این سبک زندگی بر مفاهیمی همچون عدالت، معنویت، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و احترام متقابل تأکید دارد و از آنجا که جوانان در مرحله شکل‌گیری هویت و شخصیت اجتماعی خود قرار دارند، بیش از هر زمان دیگری به الگوهای روشن و پایدار نیازمندند.

دلشاد با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی نقش مهمی در تربیت نسل جوان دارد، تصریح کرد: تقویت هویت دینی و فرهنگی، پرورش اخلاق فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین کارکردهای این سبک زندگی است.

وی تصریح کرد: آموزه‌های قرآنی و سیره اهل بیت (ع)، جوانان را به صداقت، امانت‌داری، احترام به والدین و ایفای مسئولیت اجتماعی سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: قرآن کریم به‌عنوان کتاب هدایت، اصول زندگی سالم از جمله خردورزی، عدالت‌محوری و توجه به معنویت را تبیین کرده و اهل بیت (ع) نیز با سیره عملی خود، این آموزه‌ها را در زندگی روزمره به نمایش گذاشته‌اند.

دلشاد افزود: ساده‌زیستی امام علی (ع)، کرامت امام حسن (ع) و ایثار امام حسین (ع) نمونه‌هایی روشن از این سبک زندگی است.

مسئول قرارگاه دختران حاج قاسم با اشاره به حدیث ثقلین خاطرنشان کرد: قرآن و اهل بیت (ع) دو محور مکمل یکدیگرند که تمسک همزمان به آن‌ها می‌تواند راهنمایی کامل برای سبک زندگی اسلامی فراهم کند.

وی عنوان کرد: اگر سبک زندگی اسلامی تنها در حد شعار باقی بماند و در عمل وارد زندگی روزمره جوانان نشود، فاصله میان باور و رفتار افزایش خواهد یافت و از این رو خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌ها باید با آموزش عملی و ارائه الگوهای رفتاری صحیح، زمینه نهادینه شدن این سبک زندگی را در نسل جوان فراهم کنند در مجموع، سبک زندگی اسلامی الگویی جامع و متعادل برای زندگی انسان ارائه می‌دهد که هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی توجه دارد.

وی گفت: این سبک زندگی با محوریت خداوند، به انسان می‌آموزد چگونه میان دنیا و آخرت تعادل برقرار کند و زندگی خود را بر پایه ارزش‌های الهی سامان دهد. پایبندی به سبک زندگی اسلامی موجب ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی می‌شود و آثار مثبتی همچون آرامش روانی، استحکام خانواده و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به همراه دارد.

دلشاد عنوان کرد: این سبک زندگی نه‌تنها فرد را به خودسازی دعوت می‌کند، بلکه او را نسبت به جامعه و سرنوشت دیگران نیز متعهد می‌سازد و در نهایت، می‌توان گفت که سبک زندگی اسلامی راهی مطمئن برای دستیابی به زندگی سالم، معنادار و سعادتمندانه است.

وی بیان کرد: احیای این سبک زندگی در جامعه امروز، نیازمند آگاهی، آموزش و الگوگیری عملی از تعالیم اسلامی است تا بتوان نسلی آگاه، متعهد و اخلاق‌مدار پرورش داد و می‌تواند مسیر صحیح زندگی فردی و اجتماعی جوانان را ترسیم کند.

در مجموع، سبک زندگی اسلامی الگویی جامع و متعادل برای زندگی انسان ارائه می‌دهد که هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی توجه دارد.

این سبک زندگی با محوریت خداوند، به انسان می‌آموزد چگونه میان دنیا و آخرت تعادل برقرار کند و زندگی خود را بر پایه ارزش‌های الهی سامان دهد.

پایبندی به سبک زندگی اسلامی موجب ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی می‌شود و آثار مثبتی همچون آرامش روانی، استحکام خانواده و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به همراه دارد.

این سبک زندگی نه‌تنها فرد را به خودسازی دعوت می‌کند، بلکه او را نسبت به جامعه و سرنوشت دیگران نیز متعهد می‌سازد.

در نهایت، می‌توان گفت که سبک زندگی اسلامی راهی مطمئن برای دستیابی به زندگی سالم، معنادار و سعادتمندانه است، احیای این سبک زندگی در جامعه امروز، نیازمند آگاهی، آموزش و الگوگیری عملی از تعالیم اسلامی است تا بتوان نسلی آگاه، متعهد و اخلاق‌مدار پرورش داد.