به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

شریفی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

وی به شهروندان توصیه کرد: رعایت فاصله طولی یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش حوادث ناگوار در رانندگی است. لطفا با سرعت مطمئنه وحفظ فاصله طولی با خودرو جلویی بین خطوط حرکت کنید.